Міжнародний рух за звільнення Криму чекає від кандидатів у президенти позиції з кримських питань

Міжнародний рух за звільнення Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA відправило питання, що стосуються Криму, в штаби кандидатів у президенти України. За тиждень відповідь очікують від кандидатів.

«Ми публічно звернулися до кандидатів у президенти. Завтра (11 квітня — ред.) ми відправляємо офіційні листи в штаби кандидатів у президенти, де будуть записані питання, і ми в листі позначимо, що просимо до 18 числа відреагувати. Крім того, 11 квітня в соцмережах, в інтернеті буде запущений відеоролик, який буде протягом цього часу системно нагадувати про ці питання», — розповів Барієв.

Частину відповідей кандидати можуть надати і під час прямого ефіру на дебатах 19 квітня.

Питання стосуються деокупації Новини, законів про колабораціонізм, політичних в’язнів і про скасування вільної економічної зони Крим.

Члени міжнародного руху підняли питання про договір з РФ про спільне користування Азовським морем і про реалізацію колективних прав кримських татар як корінного народу України.

Якщо кандидати не нададуть до виборів відповідей, представники руху пообіцяли проводити публічні акції під Адміністрацією Президента.