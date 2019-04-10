Сеча Порошенко поїде в Америку

Президент Петро Порошенко повторно здав аналіз на алкогольну та наркотичну залежність: в цей раз — запропонованої і запрошена в Київ боксером Володимиром Кличком добровільної волонтерської організації Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

Аналіз Порошенко здав в Національному спортивному комплексі “Олімпійський”.

Вся процедура проходила за зачиненими дверима, та на відміну від попереднього разу не знімалася на телекамери.

Порошенко здав на аналіз пробу урини.

VADA протестує її в спортивній медичної лабораторії в США.

Організація не пов’язана зі Всесвітнім антидопінговим агентством World Anti-Doping Agency (WADA), але користується ним однією лабораторією.

Результати будуть готові до початку наступного тижня, оскільки на проведення експертизи необхідно від 48 до 72 годин.

Після проходження медекспертизи Порошенко поспілкувався з журналістами і, відповідаючи на їх питання, повідомив, що не платив за дану проуцедуру і не знає, скільки вона коштує.

Як повідомляли Українські Новини, перед другим туром виборів Зеленський погодився на передвиборні дебати з Порошенком, але перед цим закликав разом пройти мдосмотр на алко – та наркозалежність.

Порошенко закликав здати аналізи також на стадіоні, проте Зеленський відмовився через отсусттвия там лабораторії.