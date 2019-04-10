У Луганську область повертається українське телебачення

У Луганській області стали відновлювати українське телебачення. На території Луганської області стали відновлювати українське мовлення.

Про це повідомив в. о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь на своїй сторінці в Facebook.

“Питання відновлення української мовлення вирішено… Теле – і радіосигналу в аналоговому форматі вже доступний глядачам і слухачам всієї Луганщини, в тому числі й окупованої частини”, – повідомив він.

Гендиректор філії Національної громадської телерадіокомпанії “UA Донбас” Андрій Шаповалов уточнив: “Почали включати, Лисичанськ, Біловодськ вже, решта в процесі”.