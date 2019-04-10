Справа про перестрілку в Княжичах направлено до суду

Генеральною прокуратурою України до суду направлено обвинувальний висновок у відношенні п’яти посадових осіб Національної поліції, які є фігурантами справи про перестрілку в грудні 2016 року на селі Княжичі Київської області.

Про це повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У ГПУ завершили досудове розслідування у кримінальній справі за підозрою п’яти посадових осіб Національної поліції, якими організовано і забезпечено незаконне застосування 4 грудня 2016 року вогнепальної зброї в селі Княжичі, в результаті чого від кульових поранень загинули чотири співробітника поліції.

Слідчі встановили, що керівники ряду підрозділів Головного управління Нацполиции в місті Києві, перевищуючи надану їм владу, і виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, діючи умисно, незаконно і безпідставно організували, а деякі з них забезпечили застосування і безпосередньо застосували вогнепальну зброю на ураження людей.

Такі дії призвели до смерті чотирьох співробітників Нацполиции, пошкодження службових автомобілів, іншого майна поліції і зайвих витрат з державного бюджету, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави, зокрема у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму понад 3 млн грн.

Дії п’яти підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади, яким спричинено тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Дії одного з підозрюваних також кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5 ч. 2 ст. 15 (замах на умисне вбивство двох і більше осіб вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), а ще двох за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, пп. 1, 5 ст. 115 (організація умисного вбивства двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб і замах на умисне вбивство) КК України.

Обвинувальний акт по вказаній кримінальній виробництва направлений в Броварський міськрайонний суд Київської області.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років, а двом з них у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомлялося, в ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОВД готувалися до групи затримання підозрюваних у серії пограбувань. В цей час наряд поліції охорони виїхав в той же район в один з будинків через автоматичного спрацьовування охоронної сигналізації. Між правоохоронцями сталася перестрілка, в результаті якої загинули декілька поліцейських.

За результатами службової перевірки з лав Нацполиции були звільнені сім офіцерів, які перебували на керівних і оперативних посадах. Стосовно ще дев’яти поліцейських застосовані дисциплінарні стягнення.