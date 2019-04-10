Собаки по запаху визначають рак легенів

Дослідники по всьому світу експериментують зі способами застосування штучного інтелекту та інших високотехнологічних засобів при виявленні раку в людському організмі. Між тим стартап BioScentDx, заснований в штаті Флорида (США), підходить до цього питання з принципово іншого боку: фахівці вирішили використовувати здібності собак для виявлення раку, і, за словами представників компанії, тварини напрочуд гарні в цьому.

Представники BioScentDx оголосили про своє дослідження по виявленню раку за допомогою собак на зустрічі Американського товариства з біохімії та молекулярної біології, під час наради секції експериментальної біології. У роботі вчені використовували поведінкову техніку, звану клікер-дресируванням, щоб навчити собак породи бігль розрізняти здорові зразки крові і зразки, взяті у людей зі злоякісною пухлиною легенів. Згідно прес-релізу, спочатку в роботі брали участь чотири собаки, проте одна з них — по кличці Снаггл — була «немотивирована». Незважаючи на це, три інші мали середню точність 96,7% при виявленні зразків раку легенів і 97,5% при визначенні здорових зразків.

Як стверджує один з авторів дослідження Хезер Жункейра, можливі два методи, в яких вчені можуть використовувати цю здатність собак виявляти онкологічні захворювання.

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«Один з методів передбачає застосовувати цю здатність собак в якості способу скринінгу раку, а в іншому випадку з’являється можливість визначити біологічні сполуки, які виявляють собаки, і потім розробити тести на скринінг раку на основі цих сполук. І хоча зараз у медиків немає ліків від раку, раннє виявлення захворювання дає великі шанси на виживання. Розроблений на основі нашого дослідження високочутливий тест може врятувати тисячі життів і змінити спосіб лікування захворювання», — стверджує вчений.

Працівники BioScentDx планують використовувати відкриту здатність собак для розробки неінвазивного методу скринінгу раку та інших небезпечних для життя захворювань. В якості наступного кроку компанія почала дослідження раку молочної залози, в якому учасники жертвують зразки свого дихання для скринінгу спеціально навченими собаками. Дослідники також планують розділити зразки на їх хімічні компоненти і представити їх собакам, щоб ізолювати речовини, що викликають той самий запах, який виявляють тварини.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у США розробили універсальний аналіз крові на рак.

За матеріалами Naked-science

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