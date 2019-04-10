Українські пенсіонери можуть отримати «тринадцяту пенсію»

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко вважає, що вже в цьому році українським пенсіонерам можна буде виплатити «тринадцяту пенсію».

«Ініціатива президента Петра Порошенка полягає в тому, щоб одноразову виплату, яку пенсіонери отримали в березні і отримають у квітні, зробити постійною. Це може бути у вигляді „13-й пенсії“ в кінці року. Її будуть отримувати люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію», — йдеться в повідомленні віце-прем’єр-міністр на Урядовому порталі.

Чиновник зазначив, що зараз уряд працює над реалізацією цієї ініціативи. У березні 2019 року президент Петро Порошенко не виключав введення щорічної, «13-й пенсії» для тих, хто отримує мінімальну соціальну виплату, у разі зростання економіки країни.