Порошенко розповів, навіщо Медведчук в черговий раз літав до Путіна

Президент Петро Порошенко назвав лідера політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука де-факто представником президента РФ Володимира Путіна в переговорах про врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Порошенко сказав в ефірі «Радіо НВ», – пишуть ЗМІ.

«Де-факто пан Медведчук представляє Росію і пана Путіна. Це був єдиний канал зв’язку з паном Путіним, який виявився неефективним», — сказав президент. Порошенко додав, що єдиною функцією Медведчука на переговорах було звільнення заручників.

Президент розкритикував його заяви щодо статусу окупованих територій і додав, що звернувся в Службу безпеки України з вимогою розглянути доцільність подальшої участі Медведчука у форматі гуманітарної групи по звільненню заручників. «Доповісти мені завтра», — додав президент.