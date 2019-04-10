У Таїланді горить ТЦ: є жертви

Пожежа сталася на сьомому поверсі.
В результаті пожежі в торговому центрі в Бангкоку (Таїланд) загинули три людини і поранені, щонайменше, вісім осіб.
В туристичній частині Бангкока сталася пожежа на сьомому поверсі багатоповерхового ТЦ Central World. За попередньою інформацією, пожежа почалася в складському приміщенні, яке було заповнене папером.
Як повідомляє Mirror, деякі пожежні виходи були заблоковані. Тисячі людей в паніці намагалися покинути будівлю торгового центру.
Під час пожежі загинули три людини. Відвідувачі або співробітники центру, виявилися відрізаними вогнем від виходів і вистрибнули з вікон будівлі.
Співробітники рятувальних служб намагаються локалізувати пожежу.