Порошенко хоче усунути Медведчука від переговорів по звільненню заручників

Президент Петро Порошенко звернувся до СБУ з дорученням розглянути можливість відсторонення Віктора Медведчука від виконання функцій по звільненню заручників.

«Де факто пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна», — сказав Порошенко у відповідь на прохання журналіста прокоментувати останні заяви Медведчука про способи вирішення конфлікту в Донбасі.

Медведчук, за словами Порошенка, був єдиним каналом зв’язку з президентом РФ Володимиром Путіним, «який виявився неефективним».

«Це ніяк не компетенція Медведчука вирішувати, що робити Україні», — сказав президент.

У кума Путіна, за словами Порошенка, була одна функція – звільнення заручників. Останній раз це сталося в грудні 2017 року. «Назвати це ефективним точно не можна», — сказав Порошенко.