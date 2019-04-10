В Албанії в аеропорту викрали кілька мільйонів євро. Один з грабіжників вбито, інші втекли

В Албанії озброєні грабіжники у військовій формі і масках викрали кілька мільйонів євро, які банки збиралися відправити на літаку Austrian Airlines в Австрію.

За різною інформацією, злочинці викрали від 2 до 2,5 мільйона євро, при цьому журналісти з посиланням на «численні джерела» пишуть, що сума викраденого може досягати 10 мільйонів євро, — передає Медуза.

Пограбування сталося вдень 9 квітня в міжнародному аеропорту Тирани, столиці Албанії. Злочинці проникли на територію на автомобілі податкової служби, зламавши ворота, призначені для пожежників. Голландський журналіст Вінсент Трієст стверджує, що в момент пограбування в аеропорту перебували озброєні співробітники служби безпеки — незадовго до того на літаку Austrian Airlines в Тирану прилетів президент Албанії Ілір Мета.

Злочинці під’їхали до літака, на який тільки що закінчилася посадка в Відень. У цей момент охоронці перекладали в багажне відділення лайнера мішки з грошима з чотирьох броньованих автомобілів. Грабіжники погрожували співробітникам автоматами Калашникова, зажадали, щоб ті лягли на землю, і викрали сім мішків з готівкою. Ніхто з пасажирів та екіпажу літака не постраждав, повідомили в Austrian Airlines. З-за того, що сталося виліт рейсу затримали на три години.

Спецпідрозділи поліції влаштували погоню за злочинцями, у тому числі з участю вертольотів. У ході перестрілки, що зав’язалася, грабіжники використовували автомати та гранати. Поліцейські вбили одного з нападників, який, як вважають місцеві влади, був організатором пограбування.

Злочинці кинули машину, яку використовували для пограбування. Поліцейські знайшли її згорілої. За даними місцевих ЗМІ, грабіжники могли сховатися від переслідування на велосипедах або на іншому автомобілі. Албанська поліція затримала чотирьох підозрюваних у пограбуванні, а також допитала ще близько 40 осіб. При цьому про затримання тих, хто брав участь у крадіжці грошей, поки не повідомлялося. Місцеві власті стверджують, що їм відомі імена всіх причетних до злочину, зараз поліція веде його розшук. Вкрадені гроші поки не знайдені.