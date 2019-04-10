У ПАРЄ у пропагандистки Скабеевой зламалася вся техніка після розмови з нардепом Березою

Після виступу нардепа Борислава Берези в ефірі російської пропагандистки Ольги Скабеевой з телеканалу «Росія 24», у неї зламалася вся професійна техніка і виходити в черговий ефір їй довелося по телефону. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив парламентарій.

За його словами, неприємність трапилася в кулуарах засідання ПАРЄ.

«У них зламався звук, лайвью, освітлювальні прилади та інше. Я ніколи такого не бачив, щоб у людини, який приїхав сюди працювати як пропагандист, зламалося взагалі все. Напевно, її зурочили і це дуже цікаво. Вона хвилюється і нервує», — сказав він.

Раніше Береза розповів, що в ході неформального засідання політичної групи Європейської народної партії керівник німецької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Андреас Нік допустив неприйнятне поводження у відношенні народних депутатів України.