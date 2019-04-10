Порошенко — Зеленському про «припинити стріляти»: Некомпетентно, непрофесійно і безвідповідально

Президент Петро Порошенко заявляє, що 19 разів ініціював режим припинення вогню на Донбасі, але українські військові залишають за собою право відкривати у відповідь вогонь.

«Я як президент, як Верховний головнокомандувач санкціонував вже 19 раз режим припинення вогню. І сьогодні Збройні сили України перебувають саме в такому режимі», — сказав президент, відповідаючи на запитання, як він ставиться до заяв кандидата в президенти Володимира Зеленського про першочергову необхідність припинити стріляти на сході України.

Він нагадав, що існують директиви, як повинні діяти українські військові, коли на них нападають, в тому числі, і з застосуванням забороненого мінськими домовленостями зброї.

«Безумовно, наші військовослужбовці мають право відкривати вогонь у відповідь. Залишати наших воїнів без зброї, пов’язаними наказами… абсолютно некомпетентно, непрофесійно і безвідповідально», — зазначив він, підкресливши, що, незважаючи на режим припинення вогню, на Донбасі гинуть військові ЗСУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що вважає своєю метою насамперед повне припинення вогню на Донбасі і заявляв про готовність вести двосторонні переговори з країною-агресором.