Докази участі в захопленні Криму 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ знайшли волонтери InformNapalm

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm під час моніторингу у соцмережах профілів російських військовослужбовців знайшли докази участі в операції захоплення Криму 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті InformNapalm.

“На цій фотографії російські моряки, які служили на малому ракетному кораблі “Міраж“. Цей корабель входить до складу 166-го Новоросійського дивізіону малих ракетних кораблів 41-ї бригади ракетних катерів (номер в/ч бригади 72165). Як бачимо, всі вони брали участь в операції захоплення Криму і отримали за це нагороди від міністерства оборони РФ”, – йдеться у повідомленні.

Зліва направо: Олександр Денисенко, Олексій Барабаш, Олександр Головань

На основі даних з профілю соцмережі було встановлено, що Головань, який брав участь в акціях російської опозиції, зокрема т. зв. марші мільйонів, служив матросом на малому ракетному кораблі “Міраж” і за участь в операції захоплення Криму нагороджений медаллю.

“… Матрос Головань опублікував у своєму фотоальбомі не лише фото медалі, а й фото посвідчення до неї. Вочевидь, російська опозиція – явище парадоксальне, постає питання – чи існує в Росії опозиція?” – наголосили в розвідспільноті.

Зазначається, Денисенко і Барабаш також нагороджені медаллю за участь в операції захоплення Криму.

“Посвідчення до медалей за окупацію Криму військовикам 41-ї бригади ракетних катерів підписував капітан 1-го рангу Олександр В’ячеславович Толмачов”, – підкреслюється в повідомленні.

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Раніше Генеральна прокуратура України повідомила про підозру капітану 1-го рангу Толмачову за статтями Кримінального Кодексу України: ч. 3 ст. 110 – Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ч. 2 ст. 28 – Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, ч. 2 ст. 437 – Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

Джерело: Укрінформ