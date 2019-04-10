Японцям дозволили повернутися в свої будинки поруч з АЕС Фукусіма

Лише 367 осіб погодилися.



Місто Окума, розташований поруч з атомною електростанцією Фукусіма, частково знову відкритий для людей.

Минуло вісім років після того, як ядерна аварія на станції змусила тисячі жителів покинути місцевість. Близько 40% Окуми, розташованої впритул до західної частини аварійної АЕС, були оголошені безпечними для людей.

Тому колишнім мешканцям, як пише видання, дозволили повернутися у рідне місто після того, як масштабні заходи з деактивації серйозно знизили радіаційний фон. Однак, як повідомляють японські ЗМІ, лише 367 людей, які жили в Окуме до аварії на АЕС Фукусіма, виявили бажання повернутися. Хоча до катастрофи, яка сталася в березні 2011 року, в місті проживало 10341 житель.

Велика частина міста залишається недоступною з-за високого рівня радіації. Людям дозволили їздити на один день в Окуме, щоб доглянути за своїм житлом. Але лише 48 людей зверталися за дозволом залишитися на ніч у рідному домі. Місцеві чиновники сподіваються, що заплановане на наступний місяць відкриття нової будівлі мерії та інших інфраструктурних проектів переконає людей повернутися.

Занепокоєння через можливу загрозу для здоров’я від радіоактивного випромінювання залишається високим серед людей, які жили поблизу Фукусіми. Особливо це питання турбує сім’ї з дітьми. Опитування японського видання Asahi показав, що дві третини евакуйованих з регіону японців відчувають тривогу через радіації незважаючи на офіційні заяви про успіх операції по знезараженню.

Частина міста Окума була використана як тимчасовий звалище для токсичних ґрунтів, які зрізають для скорочення радіаційного забруднення. Уряд Японії пообіцяв вивезти заражений грунт з префектури Фукусіма до 2045 року. Але поки постійного місця для зберігання не знайшли. Аварія на АЕС Фукусіма призвела до евакуації 160 тисяч осіб.