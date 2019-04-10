У Києві згоріли приміщення церкви пастора Черновецького

У минулу п’ятому ятницю, 5 квітня, в спальному районі Києва, на Осокорках, спалахнула одноповерхова будівля. Стовп диму було видно за кілометри від місця пожежі.

Вогонь охопив майже тисячу квадратних метрів приміщень, що належать так званої церкви Сандея Аделаджі, — пишуть ЗМІ.

Там годували відвідувачів, а також зберігали речі. Незважаючи на те, що на момент загоряння в будівлі знаходилося багато людей, ніхто з них не постраждав. Пожежу гасили майже 3 години.

Свідки кажуть, що вогонь спалахнув миттєво, ймовірно через коротке замикання проводів.