Домовленостей з Коломойським немає і ніколи не було, — Порошенко

Президент України Петро Порошенко розповів про свої стосунки з Ігорем Коломойським, який зараз підтримує його конкурента в президентській гонці Володимира Зеленського.

«Я думаю, що вся країна бачить, що у нас домовленостей немає і ніколи не було. Не я пана Коломойського призначав на цю посаду (голови Дніпропетровської ОДА — ред.), але я його зняв. Знімав я його саме тому, що його діяльність завдавала істотної шкоди інтересам держави, інтересам суспільства, інтересам народу, в першу чергу, економічним інтересам», — заявив Порошенко.

Він зазначив, що Коломойський, який на той момент був головою облдержадміністрації, мав розслідування захоплення контролю над “Укрнафтою”, був причетний до захоплення Укртранснафти і «приватні армії Коломойського намагаються вибивати державне керівництво … це абсолютно неприйнятно».

Порошенко додав, що підтримав націоналізацію Приватбанку, який до цього належав Коломойському, і це питання було розглянуто Радою національної безпеки і оборони. Він зазначив, що ризики, пов’язані з ПриватБанком, могли зачепити більше 20 млн громадян України, які могли втратити свої вклади, тому це питання національної безпеки.

«І коли висновки міжнародної експертизи, висновки аудиту Національного банку, усіх компетентних органів, свідчили про те, що мова йде про збитки, які держава зазнала від 150 до 180 млрд тільки на Приватбанку, звичайно, що повинні були діяти», — сказав президент.

Порошенко також згадав про «медійну атаку» з боку каналу 1+1, який належить Коломойському, зазначивши, що «ніхто і ніколи президента шантажувати не буде».