У лазні з Януковичем і Медведєвим: ЗМІ дізналися, який компромат випустить штаб Порошенка проти Зеленського

Команда президента України Петра Порошенка готується опублікувати компромат на Володимира Зеленського. Про це йдеться у статті «Останній ривок: Порошенко готує нокаут Зеленського» на сайті Цензор.немає.

За даними ЗМІ, журналісти чули дві версії чорної стратегії удару по шоумену.

Перша. Ще до першого туру команда президента намагалася запустити тему з «Зеленським-наркоманом». Почалась історія у Львові, її продовжив пропрезидентський політолог Олександр Палій.

«Зрештою, вся історія з аналізами з боку команди президента нагадувала підводку до цієї теми, а позиція Зеленського — як спроба створити собі подушку безпеки. Останню вдалим не назвеш — з-за плутанини з датами на аналізах Зеленського».

Автор статті Тетяна Ніколаєнко пише, що «все це начебто має доповнити і відповідне відео вживання наркотиків».

Друга версія пов’язана про зустріч Зеленського «з ким з російських керівників у лазні. Єдине, що зараз можна припускати, що це може бути як раз закрита частина того виступу, яку Зеленський давав перед Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим, коли вони дивилися концерт «Кварталу», сидячи в халатах».