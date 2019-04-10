Політолог: Якщо Зеленський летить у Париж, значить його запросив Макрон

Якщо кандидат у президенти Володимир Зеленський відправиться в Париж, то це буде означати, що він запрошений президентом Франції і сприймається вже там як майбутній президент України. Про це у коментарі повідомив політолог Володимир Фесенко.

«Зараз штаб Порошенка запускає багато фейків і треба бути дуже обережними. Тому, якщо раптом ця інформація підтверджується штабом Зеленського, то це означає, що є запрошення про зустріч зі сторони Макрона. Тому що інакше це дивно було б. «Я прилечу в Париж, подзвоню, і президент Франції зі мною зустрітися». Так не буває. Там є свої статусні відносини, і така зустріч з кандидатом в президенти вона може бути тільки на запрошення відповідного глави держави», — сказав він.

На його думку, не виключено, що французи вже не сприймають Порошенка в якості глави держави.

«Треба зараз звернутися в штаб Зеленського і уточнити, чи є щось подібне. Тому що такі зустрічі не можуть бути імпровізації або просто поїхав і захотів зустрітися. Тільки за запрошенням. Якщо раптом ця інформація підтверджується, то це означає, що Зеленського сприймають як реального майбутнього президента країни», — резюмував Фесенко.