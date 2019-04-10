Інспекційний режим Росії в Керченській протоці засудили ЄС, Канада і США

ЄС, Канада, США та представник Єврокомісії у Міжнародній морській організації (ІМО) засудили запроваджений РФ інспекційний режим і перешкоди для судноплавства, спричинені незаконним будівництвом мосту через Керченську протоку.

Зустріч відбулася 10 квітня, повідомляє Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

“За результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, запроваджений РФ, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через Керченську протоку”, – поінформували у диппредставництві.

Зазначається, що Україна висловила протест у ІМО у зв’язку з протиправним будівництвом Росії мосту через Керченську протоку та дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Крім того, українська делегація також укотре закликала Російську Федерацію звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час проходження через Керченську протоку у листопаді 2018 року.

Також читайте: Докази участі в захопленні Криму 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ знайшли волонтери InformNapalm

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські кораблі в районі Керченської протоки атакували катери українських ВМС «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українські моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму арештував усіх затриманих українських військових і звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону. Українців перевезли до Москви, де вони нині утримуються в СІЗО “Лефортово”.

Усі затримані українські військові заявили слідству, що є військовополоненими.

Джерело: Укрінформ