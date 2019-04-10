Порошенко і Зеленський зустрінуться з Макроном 12 квітня

Джерело Reuters підтвердило зустріч Макрона з Порошенком та Зеленським

Петро Порошенко і Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 квітня, проведуть зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела агентства, “Париж прагне підготуватися до того, що станеться після другого туру президентських виборів 21 квітня”.

“Ці контакти дозволять нам спокійно підготувати наступні кроки у розвитку франко-українських відносин і спільної роботи із забезпечення безпеки на європейському континенті”, – сказало джерело.

Зазначимо, ЗМІ повідомляють, що Макрон зустрінеться з Порошенко в 18:00, а перед цим він у той же день в 15:00 прийме Зеленського.

Нагадаємо, спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що Зеленський і Порошенко планують 12 квітня зустрітися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Медведєв озвучив позицію Порошенка з приводу бажання Зеленського провести міжнародну зустріч. За його словами, для Зеленського це було б корисним.

У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Порошенко і Зеленський. За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,24%), за Петра Порошенка – 3 млн 14 тис. 609 (15,95%), Юлію Тимошенко – 2 млн 532 тис. 452 (13,4%).

Джерело – rbc