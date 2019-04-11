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Уряд врегулював механізм компенсації роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю

11.04.2019

Кабінет міністрів України врегулював механізм фінансування компенсації витрат роботодавцям, які працевлаштовують людей з інвалідністю.

Відповідне рішення ухвалили 10 квітня, – передає прес-служба Кабміну. Зазначається, що компенсація роботодавцям передбачена законом.

Зокрема, йдеться про сплату роботодавцями, які працевлаштовують людей з інвалідністю, зменшеного розміру єдиного соціального внеску.

У Кабміні зазначили, що компенсовувати такі втрати пропонують коштом штрафів та пені за невиконання іншими роботодавцями норм щодо працевлаштування людей з інвалідністю.

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