Кличко поставив крапку в темі з аналізами Порошенко і Зеленського

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокоментував проходження допінг-контролю VADA, яке для кандидатів у президенти України організував сам Кличко.

Про це повідомив Кличко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сьогодні, 10 квітня, знову здав аналізи на НСК «Олімпійський» у Києві – на цей раз фахівцям антидопінгової організації VADA.

«Час допінг-контролю кандидатів у президенти України вичерпано. Один з кандидатів прийшов. Другий, який і виявив таку чудову ініціативу, на жаль, відмовився. Це його право. Ми з нетерпінням будемо чекати результатів аналізів кандидата, який все-таки прийшов. Спасибі VADA за можливість проведення тестування в Києві. Я виконав свій громадянський обов’язок, спасибі за ваше терпіння», – сказав Кличко.