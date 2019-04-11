Експерт повідомив, скільки українців, які отримують монетизированную субсидію, заборгували за «комуналку»

Керівник Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, колишній співробітник НКРЭКУ Андрій Герус розповів про перші підсумки процесу монетизації субсидій.

У соцмережі Facebook експерт розповів, що в «Київводоканалі» оплата від субсидиантов, яким виплачують монетизовані субсидії, склала 62%, а в «Київтеплоенерго» даний показник склав 73%.

За його словами, результати оплати у водоканалів по всій країні складають близько 60% — 70%. Ймовірно, аналогічна ситуація і з іншими послугами ЖКГ.

Андрій Герус звернув увагу, що субсидії зазвичай отримують найбідніші українці. І розраховувати, що люди зберігають отримані фінанси для оплати ЖКГ за лютий в середині квітня «було б наївно», так як люі направили гроші на інші свої потреби.

Як стверджує експерт, сумарний борг за послуги ЖКГ станом на кінець лютого є рекордним, і становить 69,5 мільярдів грн.