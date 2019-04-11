WSJ: Порошенко підштовхнув Зеленського піти в політику

В день тиші, 30 березня, французький філософ Бернар-Анрі Леві сидів у ресторані біля Софійського собору з низькими чоловіком у чорній футболці. Голос чоловіка був з хрипотою і сильною енергетикою. Це був комік Володимир Зеленський. На наступний день його результат у першому турі виборів президента України потряс весь світ, йдеться у колонці Леві для видання The Wall Street Journal.

Леві пише, що відразу сказав Зеленському про свою дружбу з чинним президентом Петром Порошенком, що зустрічався з ним напередодні ввечері і що вірить в те, що Порошенко заслуговує похвали за те, що той побудував армію, захистив Одеси та Маріуполя від Росії і дозволив Україні уникнути контролю над держборгом і рецесією.

Зеленський перебив Леві: «Я знаю. Але це все давня історія. Зараз тільки я сиджу перед вами».

За словами Зеленського, саме Порошенко подав йому ідею про те, щоб стати політиком, коли президент запропонував коміку приєднатися до його команди у минулому році.

«У нього також була розмова з Іваном Вакарчуком (автор помилився в імені — мається на увазі Святослав Вакарчук, лідер групи «Океан Ельзи» – ред.), який довго думав про те, щоб самому балотуватися в президенти, перш ніж відмовитися від ідеї і, в деякому розумінні, передавши факел Зеленському», — пише Леві в колонці.

Зеленський сказав Леві, що саме переговори з Порошенком — переговори, на яких президент України благав Зеленського «дозволити використовувати його ім’я», навіть не питаючи про його переконаннях, — вирішили це питання.

Леві запитав Зеленського, яка його позиція: «Є три можливі моделі. Кращий випадок — Рейган; найгірший — італійський Беппе Грілло; і між ними є Колюш». Зеленський знав перших двох. Згадка Грілло і його компроміс з украй правими італійцями здалися Зеленському противними, пише Леві.

Зеленський не знав французького коміка Колюша і здивувався, коли Леві йому розповів, що той був на висоті під час президентських виборів у Франції в 1980 році, але потім несподівано зійшов із дистанції.

«Вийшов з гонки? Навіщо йому це робити?», — спитав Зеленський філософа.

Леві пояснив йому, що хотів показати, що король голий, і йому треба повернутися і одягнутися. Колюш зрозумів це, і дуже поважав політику, щоб залишатися в гонці.

«Добре, я зрозумів», — сказав Зеленський. «Але це було за часів Франсуа Міттерана, чи не так? Ми в Україні, і у нас немає Франсуа Міттерана».

«Мені не вистачить місця, щоб докладно розповісти про довгій розмові. Але були чотири основні теми», — продовжує в колонці Леві.

По-перше, Володимир Путін — його рішуча опозиція Путіну. «У хлопця немає погляду; у нього є очі, але немає погляду». Леві пише, що Зеленський дуже хоче зустрітися з російським лідером лицем до лиця. Навіщо? «Ви розумієте, що я навіть можу Путіна змусити сміятися? Порожній сміх, але все одно сміх. І вся та російська молодь, яка мене дуже добре знає, буде сміятися зі мною. Що ви говорили про Колюше? Голий король?»

По-друге, програма Зеленського. Леві пише, що Зеленський розсміявся, коли автор висловився про необхідність плану управління, і що у коміка його немає. «Ой? Ви теж так думаєте? Ну, це ваша проблема, друже мій, а не моя. Тому що моя програма існує, і вона загальнодоступна. За винятком того, що ніхто не спромігся прочитати її. Що стосується моєї команди, скажіть своїм журналістам і друзям-дипломатам, що їх чекає великий сюрприз… Оскільки ви всі бачите мене шоуменом — це буде найкраще шоу кампанії і всього мого життя».

По-третє, його іудаїзм. Леві дивує, що можливий майбутній президент країни «Голокосту кулями» і Бабиного Яру — це відвертий єврей з сім’ї вижили з Кривого Рогу Дніпропетровської області – території з історією погромів. Автор запитує, чи є цей сучасний хлопець доказом спаду антисемітизму після революції 2014 року на Майдані? Може його обрання розглядатися як акт колективного каяття з боку України Нестора Махна і Степана Бандери? Зеленський ясно відповідає: «Той факт, що я єврей, займає 20-е місце в довгому списку моїх можливостей».

По-четверте, президент Франції Еммануель Макрон. Коли ми збиралися йти, продовжує автор, Зеленський сказав, імітуючи французький акцент: «Той хлопець, про якого ви говорили? Колюш? У мене немає нічого спільного з вашим Колюшем або кимось ще. Людина, якою я захоплююся, це Еммануель Макрон. Плюс ми народилися в одному і тому ж році. Будь ласка, передайте йому таке повідомлення: я не заперечую зробити перерву між двома турами, щоб знову побувати на Ейфелевій вежі».

«Я пішов з відчуттям неспокою і трохи сумним. Володимир Зеленський більше, ніж його карикатура і, можливо, не той популіст, якого я критикував напередодні у промові в Університеті Тараса Шевченка», — продовжує автор.

Однак Леві сумно за президента України, і він не змирився з втратою Порошенко.

«Людина, який протистояв Путіну — головнокомандувач, з яким я був у Краматорську у ліжку жертви одного з найбільш невибіркових обстрілу з боку проросійських сепаратистів. Малоймовірного, але мужній гігант, за якими я спостерігав української взимку, в протистоянні негараздам і самотності — заслуговує кращого, ніж бути звільненим за примхою історії», — пише Леві.

Автор впевнений, що аудиторія ще не почула від Порошенка останнього слова.

«Чоловік, якого я привів в Єлисейський палац в березні 2014 року, коли він був у невизначеному стані, не сказав свого останнього слова. Для України і для Європи він повинен перемогти», — резюмує Леві.