Усі очікують на дебати Порошенка та Зеленського на стадіоні. Ми згадали, як готувалися до дебатів і перемагали на них чотири українські президенти

Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко готуються до дебатів. Один з одним вони спілкуються за допомогою відеороликів, висувають умови, здають аналізи та знову висувають умови. Поки вся країна чекає на зустріч двох кандидатів на стадіоні «Олімпійський», ми згадали, як відбувалися дебати між фіналістами президентських кампаній. Таких дискусій було всього три: між Леонідами Кучмою і Кравчуком і двічі між Вікторами Ющенком і Януковичем. В інших випадках кандидати намагалися уникати дебатів. Найбільше не пощастило Юлії Тимошенко. Від зустрічі з нею в 2010 році відмовився Янукович, а в 2014 — Порошенко. Втім, як довів досвід Кучми, від дебатів не варто бігати. Навіть якщо суперник сильніший, врятувати ситуацію може хитрість і потрібні люди в потрібному місці.

Леонід Кравчук vs Леонід Кучма, 1994 рік

У 1994 році двічі нардеп та екс-прем’єр Леонід Кучма не був гарним оратором. У парламенті він не виступав з трибуни, погано знав державну мову та часто переходив на суржик. Перший президент України Леонід Кравчук — його повна протилежність: красномовний, з чудовою українською, спікер із великим стажем. Дебати між двома кандидатами у президенти відбулися за тиждень до другого туру. У першому турі Кравчук набрав 38 відсотків голосів, а Кучма — 31.

Керівник передвиборчого штабу Кучми Дмитро Табачник розповідав, що під час кампанії кандидат брав кілька уроків сценічної майстерності у Михайла Резніковича, головного режисера театру Лесі Українки. Той навчав Кучму, як правильно заходити в розмову та привертати увагу аудиторії.

Розуміючи, що у словесних баталіях Кравчук без особливих проблем обіграє Кучму, штаб останнього вдався до хитрощів. Місце, звідки всі охочі могли поставити запитання кандидатам під час дебатів, було на Майдані. Там біля двох телекамер з 12-ї години дня чергувала команда Кучми: друзі, співчувальники та студенти. Увечері, коли почалися дебати, вони опинилися в перших рядах. Кравчуку питання ставив рідний брат Табачника Михайло. Представившись студентом, він запитав у президента: «Леоніде Макаровичу, от ви говорите, що за час вашого президентства жити стало краще. Я цього не відчуваю. Можливо, жити стало краще особисто вам і вашому оточенню?» Це питання Кравчуку не сподобалося, зате у Кучми лояльна «масовка» запитувала тільки про те, до чого він був готовий.

Кучма, якого більше підтримував схід і Крим, під час дебатів намагався говорити українською, але виходило кострубато, і він переходив на російську. Поки Кравчук включав своє красномовство, майбутній президент опускав очі та перебирав папери.

Після дебатів, згадує гендиректор агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко у проекті ТСН «Дорога на Банкову», у штабі Кравчука був прекрасний настрій. Ніхто не сумнівався, що чинний президент переграв конкурента. «А я пам’ятаю, як приїхав в офіс агентства після дебатів, і там стоїть вахтер, якого я запитав про дебати. Він сказав, що Кучма сподобався, тому що стукнув кулаком по столу і щось таке сказав. Мужик!» — розповідає Мартиненко.

Кучма у свою перемогу не вірив і в день голосування поїхав додому, у Дніпропетровськ. А вже вранці наступного дня йому зателефонував Дмитро Табачник і сказав: «Вітаю, ви — президент України». Кучма набрав 52,15 відсотка і обігнав Кравчука на стільки ж, на скільки поступився в першому турі, — сім відсотків.

Віктор Ющенко vs Віктор Янукович, 2004 рік

Дебати 2004 року між Ющенком і Януковичем напередодні другого туру президентських виборів подивилися 22 мільйони осіб. Після першого туру Ющенко вигравав із мінімальним відривом — 39,87 відсотка проти 39,32.

Один зі штабістів Януковича згадує, що кандидата в президенти до дебатів готували кілька днів у Межигір’ї. Для цього в резиденцію запросили відомих політологів і технологів: Михайла Погребинського, російського консультанта Януковича Володимира Грановського, журналіста В’ячеслава Піховшека.

Досвідчений економіст і колишній прем’єр-міністр Ющенко в публічних виступах був сильнішим за господарника Януковича і під час дебатів виглядав більш впевнено. Один зі своїх крилатих висловів, який одночасно став докором на його ж адресу, Ющенко 14 років тому сказав під час дебатів.

«Оці руки нічого не крали. Я несудимий, мене жодного разу не судили, Вікторе Федоровичу. Я є чесний банкір. Я є чесна людина».

Янукович, за плечима якого були судимості, помітно злився і, часто кліпаючи очима, намагався відбивати атаки.

«Ви сьогодні повторили вже п’ятий раз, роблячи натяки, значить, на мою біографію. Знову ж, хай Бог вам буде суддя. Ви прекрасно знаєте, яке у мене було життя, як я жив, як я ріс і про те, що незаконно мене судили, Вікторе Андрійовичу. Будьте чоловіком!» У 2004 році Янукович не міг знати, що майже дослівно, викликаючи свого конкурента на дебати, через 14 років його процитує Петро Порошенко. «Будьте мужиком!» — скаже він Володимиру Зеленському в одному зі своїх роликів.

Після програшу Ющенка у другому турі, початку «помаранчевої революції» та рішення Центральної виборчої комісії про третій тур виборів Ющенко і Янукович знову зустрілися на дебатах.

Тарас Чорновіл, який керував тоді штабом Януковича, розповідає, що їхній кандидат навіть не думав відмовлятися від дебатів. «Підготовка була не дуже довгою. Потрібно було придумати певний креатив і тези. У Януковича був приблизний варіант вступного слова, він міг заглядати в документи, але в підсумку говорив без папірців», — згадує Чорновіл.

У штабі Януковича підготували можливі варіанти запитань від Ющенка. Регіонала тренували два дні по кілька годин, моделювали хід дебатів. Хтось грав роль Ющенка, а Янукович спілкувався з «людиною-тренажером», відповідаючи на всі питання. Під час розмови він часто переходив з української на російську. Це було «фішкою» всіх регіоналів — так вони підкреслювали, що говорять з усією країною, зі сходом і заходом.

Експерти аналізували впевненість Януковича, тональність голосу, поведінку, рухи, жести. Тільки після цього він вийшов на дебати. Хоча, як згадує Чорновіл, іншою людиною регіонал, звичайно, не став: «Він завжди був суконним, бетонним на вигляд, емоції не вилазили назовні».

Ретельно до дебатів готували й Ющенка. Тетяна Мокріді, тоді співробітниця прес-служби «Нашої України», розповідає, що з кандидатом працювала група експертів. Наприклад, з економічним блоком допомагав Олександр Пасхавер.

Чорновіл згадує, що на тих дебатах все було «некреативно і строго за темою». «Не було такого, щоб Ющенко ставив запитання Януковичу, а той починав розповідати, що у вас дружина — американка».

Під час дебатів Ющенко виглядав краще. І не стільки завдяки своєму красномовству, скільки через уже доведені фальсифікації влади під час другого туру та попередні помилки суперника. Дивлячись Януковичу просто в очі, Ющенко з притиском питав:

«Чи готові ви зараз як відповідальний політик подивитися в очі народу і попросити вибачення за те, що ви називали їх козлами, а потім, здається, помаранчевими крисами».

У відповідь Янукович невдало жартував і плутано посилався на Біблію: «Козлами називав зрадників. Ви знаєте, що згідно з біблійним… Що це библійний вираз… Козли — це зрадники. І є барани, почитайте».

У третьому турі Ющенко переміг із великим відривом, набравши майже 52 відсотки голосів. Янукович став президентом через пʼять років, але хорошого оратора з нього так і не вийшло, і в 2010 році він відмовився від дебатів з головним конкурентом — Юлією Тимошенко.

Джерело – thebabel