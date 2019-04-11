Во Львове опять включат отопление

У Львові 11 квітня відновлять опалювальний сезон у зв’язку з похолоданням (нічна температура тут опустилася до +4 градусів).

Про це повідомив заступник мера Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак, передає прес-служба Львівської ОДА.

“11 квітня, теплопостачальні підприємства відновлять подачу опалення до усіх своїх споживачів. Комунальні служби, які мають відношення до процесу відновлення опалення, отримали доручення скоординувати свої дії, щоб до кінця дня опалення було у всіх будинках”, – заявив Бабак.

Нагадаємо, у зв’язку з потеплінням 8 квітня місцева влада вирішила припинити подачу тепла. Однак паралельно відзначалося, що в разі зниження температури зовнішнього повітря теплопостачання буде відновлено.