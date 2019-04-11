«Трейд Коммодити» нашла себе оправдание

Скандальний постачальник палива Міноборони легалізував свої схеми в судах.

29 березня Верховний суд залишив у силі рішення нижчих інстанцій, які визнали протиправною та підлягає скасуванню вимога Державної аудиторської служби про відшкодування збитків, заподіяних державі в рамках співпраці Міністерства оборони і скандально відомого ТОВ «Трейд Коммодити».

Дана вимога аудитори висунули ще в 2017 р., коли за ініціативи «Центру протидії корупції» провели ревізію закупівлі нафтопродуктів, здійсненої оборонним відомством.

На фото – Степан Полторак

Від ідеї цієї перевірки у відомстві Степана Полторака були не в захваті ще з самого початку: на перші прохання Госаудитслужбы про надання документів, в рамках яких здійснювалася закупівля нафтопродуктів, Міноборони відмовили, пославшись на «великий обсяг документів, завантаженість співробітників і обмежений ресурс копіювальної техніки».

Але аудитори виявили наполегливість, і, як виявилося, не дарма. Після аналізу контрактної бази вони прийшли до висновку, що всі 14 договорів, укладених Міністерством оборони з фірмою «Трейд Коммодити», зазнали істотні коригування по ходу їх виконання.

«До договору №286/1/16/8 від 13.05.2016 між Міноборони та ТОВ «Трейд Коммодити» було підписано дві додаткові угоди, якими незаконно підвищена ціна на нафтопродукти на загальну суму 8,061 млн грн. До договору №286/1/16/9 від 13.05.2016 р. підписано дві додаткові угоди, якими незаконно підвищена ціна на нафтопродукти на загальну суму 7,825 млн грн. До договору № 286/1/16/10 від 13.05.2016 р. підписано дві додаткові угоди, якими незаконно підвищена ціна на нафтопродукти на загальну суму 11,05 млн грн”, – йдеться у висновках державного аудитора, якими володіє “ОЛІГАРХ”.

Аналогічні висновки державні аудитори зробили щодо решти 11 контрактів Міноборони з «Трейд Коммодити». За цими договорами Міністерство оборони таким же чином (через підписання додаткову угоду) погодився підвищити ціни на пальне в цілому на 122 млн грн. Виправдовуючи свої дії, підопічні Полторака заявляли, що були змушені погодитися на підвищення цін на паливо з-за його істотного подорожчання на ринку. Пояснення звучало не дуже переконливо, оскільки при підписанні договорів з постачальником товару міністерство законтрактувало не тільки самі нафтопродукти, але і їх вартість. Відповідно, ринкові коливання можна було вважати головним болем «Трейд Коммодити».

Судячи з усього, такої думки дотримувалися і в Госаудитслужбе, де після проведення ревізії вирішили вимагати від Міноборони «компенсувати збитки і розглянути питання про притягнення до відповідальності відповідальних за допущені порушення співробітників міністерства». В якості вирішення цієї проблеми Госаудитслужба запропонувала стягнути з «Трейд Коммодити» всю суму переплати.

Відчуття шансу на відновлення справедливості з’явилося в жовтні 2017 р., коли Національне антикорупційне бюро, грунтуючись на матеріалах аудиту, звинуватило посадових осіб Міноборони в розтраті державних коштів при закупівлі палива для потреб армії. 11 жовтня 2017 заступник міністра оборони Ігор Павловський і глава департаменту держзакупівель Володимир Гулевич були затримані співробітниками НАБУ і САП за підсумками обшуків за підозрою у причетності до корупційної схеми співпраці відомства з «Трейд Коммодити».

Але незважаючи на, здавалося б, патову ситуацію, у Степана Полторака не захотіли псувати відносини з постачальником нафтопродуктів, віддавши перевагу цьому кроку опротестування вищезазначених вимог Державної аудиторської служби.

На фото – Андрій Адамовський

Небажання воювати з «Трейд Коммодити» багато в чому може пояснюватися зв’язки цієї компанії з людьми з високих кабінетів.

Так, інвесторами цієї структури раніше назвали себе столичний девелопер Володимир Трофименко (компанія НЕСТ), близький до народного депутата Ігоря Гриніва, а також Андрій Адамовський, відомий в ролі старшого партнера по бізнесу Олександра Грановського до його потрапляння в парламент і передвиборного перетворення в «адвоката Харкова». Останнього в ЗМІ не рідко називають неофіційним «смотрящим» за судовою системою України.

Пов’язана з цим перемога Міноборони над опонентами з Госаудитслужбы і НАБУ, достовірно невідомо, але факт залишається фактом – в березні минулого року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов оборонного відомства, у вересні 2018 р. постанову з аналогічним висновком видав Київський апеляційний адмінсуд, а зараз – Верховний суд, відхиливши касації Державної аудиторської служби і Національного антикорупційного бюро.

«Перевірка Госаудитслужбой процедур закупівлі палива і скрапленого газу була призначена і проведена за відсутності на те правових підстав та з порушенням вимог чинного законодавства», – йдеться у висновку Верховного суду, який таким чином позбавив НАБУ головного козиря в його розслідуванні проти «Трейд Коммодити».