Нацкорпус рисует на плакатах президента знак равенства между Путиным и Порошенко

Представители Нацкорпуса запустили интернет-флешмоб, в котором пририсовывают знак равенства на политических плакатах с изображением президента Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. Об этом стало известно из видео, опубликованного на YouTube-канале Национального корпуса.

Также представители Нацкорпуса обратились к действующему президенту Петру Порошенко по поводу использования изображений главы государства-агрессора в предвыборной агитации: «Прекратите агонизировать! Грязные технологии страха и распространение тысяч фотографий врага Украины — Путина на ваших билбордах и страницах предвыборных газет — худшая идея вашего штаба. Использование образа Путина — откровенное неуважение украинцев, особенно семей тысяч погибших во время русско-украинской войны. Этот «креатив» — ваше окончательное поражение. Просто остановитесь и не позорьте себя», — заявили в Нацкорпусе.