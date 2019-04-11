Суд закінчує дослідження доказів щодо передачі $1 млн за закриття справи Онищенка

Голосіївський суд Києва дослідив відеоматеріали негласних розшукових слідчих дій у справі про шахрайство і підбурювання до надання хабара.

В суді відтворювали відеозаписи, які проводив залучений правоохоронцями до конфіденційного співробітництва депутат Київської облради від БПП Віталій Карлюк.

Записана зустріч від 8 листопада 2016 в ресторані «Прага» за участі Карлюка і вихідця із Одеси Сергія Лаврова. Останній нібито переконав Карлюка, що є родичем керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, і може сприяти в закритті справи проти Олександра Онищенка.

Карлюк: Поясни мені як ти це бачиш. Поясни суть. Чай у мене коштує 100 грн. Я попробував чай – поганий, холодний. Не заплатив.

Лавров: Як я бачу роботу?

Карлюк: Серьога сказав дайте мені щас мільйон доларів чи два мільйона, чи 500 тисяч… Я взагалі зараз встану, заплачу счет і поїду! Поясни, як воно має бути!

Лавров: Ты все прекрасно понял.

Карлюк (зачитує з телефона): Виталий, не выделывайся. Плохого ни Саше, ни тем более тебе не сделал. Прошла информация, что вы хотите Назара вставить, я не поверил, но брать на себя такую ответственность не хочу. Я мог бы открыть этот вопрос, но только 50х50. Про що мова? Якщо хтось там хоче Назара вставити, то чому ми взагалі зустрічаємося? Чи існують взагалі якісь там з тобою стосунки з Назаром чи ти його знаєш? Мені Саша чьотко сказав: Поговориш с Сергеем, посмотришь условия, как он это видит, отойдешь, наберешь меня, расскажешь и я скажу отдавать или не отдавать.

Лавров: Ты сдесь послушал и соглашался, что все нормально. А насчет того, как я это вижу, я объясняю… Хочу этому человеку помочь, я не могу тебе привести этого человека на начальной стадии, а на второй стадии это не надо, так как ты увидишь, как это все уже будет идти… Всплывает новая информация, что человек не имеет к этому никакого отношения, весится все это на тех людей, которые рядом… Что все делолось вокруг него, что люди, которые на него работали…

Карлюк (перелічує спільників Онищенка): Постний, Гречанюк, Свіченко, Сергієнко… Його людей – шість! А всього по справі йде щось чоловік 13. Половина із них до нього не мають відношення.

Лавров: В любом случае на кого-то повесить это надо.

Карлюк: То что ты мне сейчас рассказал – я ни х..я не понял. Що мені зараз йому говорить? Це не пролєзєт. Не говориш нічого конкрєтного. Я тобі казав умовно: стоіть ця робота 200 доларів… Тут таких знаєш, скільки ходить? Ти скажи конкрєтно, це коштує два мільйони, ти даєш мільйон зараз і я домовляюсь з Назаром про те, що його виводять зі справи протягом місяця… Мене цікавить судьба Саши! Те, що там його люди… Ми з ним домовлялись, він мене просив домовитися з тобою… дві неділі – місяць.

Лавров: В течении недели уже будет видно. Потому что нужно будет медиа…

Карлюк: Я на медіа підрихтую, виправлю ситуацію.

Лавров: Но мне сказали: от двух недель до месяца. А всю эту грязь, которая останется, выберут нескольких людей…

Карлюк: Я так розумію, ми маємо нашу сдєлку на два етапа. Перший – я даю мільйон долларов. Ти от двух недель до месяца… До 8 грудня з Саши знімають обвинувачення. Ми, як тільки бачимо, що знімають, починаємо… його в мєдіа там… Другий мільйон – коли ти хочеш його получить?

Лавров: Другий мільйон?

Карлюк: Ну ти ж хочеш два, правільно?!

Лавров: Другий я хочу после того, как было бы для тебя понятно, что с нашей стороны все честно, красиво… И Саша видит, что работа идет, что все это ему в плюс…

Карлюк: Серьожа, в мене є такий досвід життєвий… Де ми з тобою сидим і де Назар?! Ти не скажеш через два тижні: От Назар, нігодяй, кинув меня?.. Це започаткував ще Ющенко. В нас в правоохоронних органів взять гроші, пообіцять і виконать те, що пообіцяв, вважається дурним тоном, надзвичайно дурним. Ти береш мільйон доларів і кажеш: Назар, це від Сані. Правильно я думаю? Назар каже: Хорошо. Бере мільйон і нічого не робе.

Лавров: Если тебе Саша говорит сделай, ты делаешь?

Карлюк: Він мені може не сказать, але просить. Можу.

Лавров: …Мне сказали те, кто имеет на него влияние…

Карлюк: Это кто?

Лавров: Это моя семья.

Карлюк: Там де великі гроші, там люди починають такі вєщі ісполнять, що жуть бере.

Лавров: Я не хочу, чтоб мне висела…

Карлюк: Кинь смску. Можеш написать Саші після отримання коштів?

Лавров: Саше? Да-да.

Карлюк: По-другому не буде… Нам треба набрать Саню і йому розказать. Давай ми погодимо. Я йому розказую: Серьога-одесіт хоче за всю роботу 2 мільйона долларов. Мільйон долларов він бере прямо зараз. За два тижні-один місяць знімаються всі обвинувачення. Я з його прес-службою підрихтовую це все… Когда отдавать другий?

Лавров: Когда Саша увидит, что работа идет хорошо, идет с плюсом и он доволен. Это после месяца…

Карлюк: Якщо нічого не проісходить, ти нам повертаєш дєньги.

Лавров: По-любому.

…

Карлюк: Я Саню просив, казав, Серьога знає Нестора… Може хай би Нестор сказав би… Да, він знає Холодницького, того, того. Но він промовчав.

Лавров: И Нестор знает меня много лет, и Саша меня знает много лет… Помимо этого я хочу с ним (Онищенком) работать, так как он мне это обещает.

На відео видно, що Карлюк встав з-за столу і вийшов в туалет, де говорить з кимсь по телефону, зокрема спілкується начебто з Онищенком. Однак реплік Онищенка не чути.

Під кінець Карлюк і Лавров виходять на вулицю і сідають в машину. Має відбутися передача коштів. Але на цьому епізоді зображення на відео з невідомих причин зникає і замість цього є тільки чорний екран і звук.

Карлюк: Руслан, заглуши ( звертаючись до водія). Подай мені коробку. Мільйон доларів… Не переживай (до Лаврова). Сам перерахував, особисто в банке.

Далі чути, як Карлюк диктує Лаврову номери, на які той відправляє повідомлення про отримання грошей, а саме на мобільні номери телефону Карлюка та Онищенка.

Після виходу з машини чоловіка з коробкою затримали.

«На відео ми бачимо обвинувачений Лавров наглядно показує руками, скільки потрібно передати, тобто два мільйона доларів. Крім того, встановлює конкретний термін своїх обов’язків: від двох тижнів до місяця… Створює довіру до своєї особи, що він спілкується з близькими родичами, є родичем того, хто спілкується з Холодницьким. Обіцяє повернути гроші. Встановлює термін повернення другої частини коштів… Створив довіру до своєї особи і підбурив до дачі хабара», – пояснив прокурор Олександр Козіцький.

«Жодних бесід про неправомірну вигоду чи натяків не прослуховується. Як і будь-яких обіцянок Онищенку уникнути кримінальної відповідальності. Натомість сам агент Карлюк неодноразово наголошує про необхідність дати комусь грошей, вирішити питання…», – зазначив адвокат Андрій Павлій. Захисник звернув увагу, що саме Карлюк був активним у розмові, звертався до Лаврова з запитаннями, просив пояснень.

Обвинувачений Лавров заявив, що відео сфальшоване, свою вину він не визнає.

«Здесь совершенно видно, что я о другом говорю с агентом Карлюком. А сверху наложен чей-то разговор… Даже если допустить, что это я говорю, то я ни о каких деньгах, ни о каком Холодницком не разговариваю. Экспертиза по моему телефону показала, что все номера, на которые уходили смски, все были обозначены именами. Здесь говорится, что якобы я набираю номера и отправляю на них смски. Экспертиза, которую заказала сама прокуратура, указывает, что смски отправлялись в 17.30. Здесь мы видим что первый разговор об смс был в полвосьмого. Запись с машины это совершенно не та запись… Во-первых, в машине было достаточно хорошо нам друг друга и все видно. Второе, водитель сразу же вышел из машины. И потом туда не заходил и не садился… Если прокуратура делает… Они бы это засняли, за это ухватились… Они этого не сделали по одной причине – потому что деньги в руки я не брал. Коробку в руки я не брал. Карлюку я сказал, когда он мне в машине коробку показал, что без Александра Романыча, я никаких денег брать не буду, и я еще о никаких деньгах с ним не договаривался», – сказав Лавров.

Суддя запитала, чи не клопотав обвинувачений раніше про експертизу цих відеозаписів. Лавров відповів і пояснив, що в ГПУ його возили тоді, коли він за станом здоров’я не міг сприймати матеріали.

У наступному засідання суд має також дослідити відео затримання і провести допит обвинуваченого.

Під час перебування в СІЗО обвинувачений Лавров зламав ногу і перебуває в інвалідному візку. Адвокати стверджують, що в умовах слідчого ізолятора їх клієнту не надається необхідна медична допомога. Зокрема, не проведена операція, яка б дала йому можливість самостійно рухатись.

За пред’явленими обвинуваченнями в шахрайстві і підбурюванні до передачі хабара йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.