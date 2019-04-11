Порошенко утвердил годовой план сотрудничества с НАТО

Президент Петр Порошенко в среду, 10 апреля, подписал указ «Об утверждении программы под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год». Документ включает план сотрудничества Украины с Североатлантическим Альянсом до 2020 года, сообщает пресс-служба главы государства.

«Это первая и очень важная дорожная карта, что Украина должна сделать, домашние задание выполнить, какие программы должны быть реализованы для того, чтобы… уже в 2023 году страна отвечала критериям, необходимым для подписания плану действий относительно членства в НАТО», — заявил Порошенко.

Президент отметил, что стратегический курс на интеграцию Украины в НАТО закреплен в Конституции. Он также уточнил, что утвержденная программа предусматривает конкретные шаги по реформированию Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, полиции и спецслужб и приведению их в соответствие со стандартами Альянса.

«Наша армия будет соответствовать стандартам НАТО и по вооружению, и по тактике оперативных направлений и стратегии действий», — пояснил глава государства.

«Это реформирование не только сектора обороны, это глубинное реформирование сектора безопасности. Это реформирование сектора верховенства права, это реформирование сектора защиты прав и свобод граждан», — добавил он.

Порошенко выразил надежду, что совместными усилиями Верховной Рады, президента и Кабинета министров программа будет реализована на 100% к 2020 году.

Президент заявил, что сегодня Украина де-факто стала восточным флангом Альянса, а также напомнил, что критерии для вступления в НАТО на 93% совпадают с критериями для вступления в Евросоюз.

«Именно поэтому, этот документ так важен. Именно поэтому мы так решительно движемся вперед», — подытожил глава государства.