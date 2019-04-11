На популярному курорті введуть смертну кару для туристів

Влада Таїланду збирається ввести смертну кару для туристів, які робитимуть селфі з літаками над пляжем Май Кхао.

За даними Dayli Mail, адміністрація міжнародного аеропорту Пхукет просила мандрівників не фотографуватися в цьому місці, тому що таким чином вони відволікають пілотів.

Влада обіцяла спочатку закрити популярний пляж для туристів, однак жителі Пхукету обурилися, бо це знищить найголовніший дохід міста. Справа в тому, що пляж Май Кхао розташований неподалік від аеропорту і всі літаки пролітають дуже низько. Це і приваблює туристів, які приїжджають туди, щоб зробити селфі на тлі лайнера.

Однак незабаром в силу вступить закон, що забороняє це робити, а також відвідувати зону, яка розташована біля злітно-посадкової смуги. Порушникам загрожують високі штрафи. Якщо після подібного попередження вони повторно підуть проти закону, поплатяться життям.

“Максимальне покарання – смертний вирок”, – сказали представники влади.

З 14 квітня громадяни України зможуть подорожувати до Таїланду з туристичною метою без візи. Але перш ніж це робити, необхідно ознайомитися з правилами країни.

Джерело – obozrevatel