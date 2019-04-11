Сражались 50 лет: математики решили уникальную загадку

Ученым удалось решить математическую загадку, над которой работали почти 50 лет.

Так, с помощью традиционных методов процесс умножения чисел, которые состоят из более чем миллиарда знаков, у компьютеров может занять месяцы. Но ученые из Австралии и Франции создали высокоэффективный алгоритм, который сильно упростит эту задачу и сократит время до 30 секунд, пишет POLITEKA.

На поиски данного метода ушло практически 50 лет. Начали его искать еще в 1971 году, с тех пор, как был предложен алгоритм Шенхаге-Штрассена.

Алгоритм позволяет выполнять операцию умножения с числами, состоящими из более чем миллиарда знаков, в течение менее 30 секунд

Новый алгоритм выполняется за время, равное O(n log n), где n является порядком числа. Он может выполнять операцию умножения с числами, состоящими из более чем миллиарда знаков, в течение менее 30 секунд.

Обычные методы выполняют это действие за время, равное n в степени 1,58-2, и у компьютеров вычисление результата с большими множителями может занять месяцы. Это происходит потому, что, например, умножение двух трехзначных чисел требует девяти операций (каждая цифра одного числа перемножается с тремя другими), а двух четырехзначных чисел — уже 16 операций.

Укомпьютеров вычисление результата с большими множителями может занять месяцы

Алгоритм, прежде всего, полезен для вычисления произведений очень больших чисел, например, 10 в степени 214857091104455251940635045059417341952.

Теоретически он по скорости превосходит оригинальный метод Шенхаге — Штрассена, в основе которого лежит быстрое преобразование Фурье. Ученые опасаются только того, что в доказательстве их метода могли быть допущены ошибки, поэтому необходимы дальнейшие проверки для подтверждения его работоспособности.

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Ранее сообщалось, что канадский математик доказал, что путешествия во времени возможны. Бен Типпетт из канадского университета Британской Колумбии создал математическое описание устройства, способного перемещаться во времени, как вперед, так и назад. Речь идет о настоящей машине времени.

Работа канадского математика Бена Типпета из университета Британской Колумбии, написанная в соавторства с американским астрофизиком Дэвидом Цангом из университета Мэриленда, была опубликована в авторитетном научном журнале Classical and Quantum Gravity.

Типпетт утверждает две вещи. Во-первых, с точки зрения чистой математики не существует никаких преград для путешествий во времени, причем в любом направлении. Во-вторых, ему удалось создать математическое обоснование устройства, которое можно по праву назвать «машиной времени».

Это обоснование не вступает в конфликт с общепринятой общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. И вообще — ни с одной из широко распространенных в современном научном мире концепций.

Напомним, что легендарный математик ушел из жизни на 90-м году жизни.

Ранее Hyser сообщал о путешествии в космосе быстрее света.

Также Hyser писал про самые сложные математические задачи, за решение которых дают миллион долларов.