Врачи рассказали, как отличить корь от краснухи: основные симптомы

Корь и краснуха – это острые инфекционные заболевания, проявляющиеся повышением температуры тела и пятнистой сыпью на коже.

Педиатр Юлия Самофал в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные различия кори от краснухи. Типичный ход кори включает острое начало, повышение температуры тела (нередко выше 39,0°C), появление насморка, кашля, раздражения глаз (покраснение, светобоязнь). То есть, начало заболевания по проявлениям очень похоже на обычную простуду.

«Через 2-3 дня на внутренней поверхности щеки появляются беловатые мелкие пятна, которые похожи на россыпь манки, так называемые пятна Бельского Филатова-Коплика. Примерно на 3-5-й день заболевания поэтапно возникает сыпь на коже: 1-й день на лице, 2-й день на туловище, на 3-й день на руках и ногах «, — поясняет врач.

Типичный ход кори включает острое начало, повышение температуры

Сыпь при кори яркая, обильная, пятна между собой соединяются. При этом наблюдается лихорадка в течение 7-10 дней. После исчезновения пятен, на их месте остается пигментация (потемнение кожи), которая через несколько недель самостоятельно исчезает.

Корь опасна своими осложнениями: примерно у трети больных могут возникать бактериальные осложнения, пневмония, отит, энцефалит и другие.

«Краснуха обычно тоже начинается остро, повышается температура тела (но преимущественно до 38,0°C) и почти сразу появляется одновременно по всему телу умеренная бледно-розовая пятнистая сыпь, которая не сливается между собой и исчезает через несколько дней бесследно. Одним из основных признаков краснухи является увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов», — говорит Самофал.

У трети больных могут возникать бактериальные осложнения, пневмония, отит, энцефалит

Среди осложнений краснухи может быть поражение суставов, нервной системы (энцефалит, невралгии). Опасна краснуха для беременных женщин. Тяжесть течения кори и краснухи зависит от возраста больного человека, наличия или отсутствия прививок против этих заболеваний, наличия сопутствующих хронических заболеваний.

По словам врача, специфического лечения против вирусов кори и краснухи не существует. План лечения должен содержать препараты и меры для облегчения состояния (так называемое симптоматическое лечение).

Для профилактики осложнений кори ВОЗ и международные клинические руководства рекомендуют прием повышенных доз витамина А. Дозу определяет врач в зависимости от возраста ребенка.

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Общество

«Важной составляющей в борьбе с корью и краснухой является активная и пассивная иммунопрофилактика. Согласно приказу МЗ Украины, плановая вакцинация детей против кори и краснухи проводится двумя дозами вакцины в возрасте 1 и 6 лет (на данный момент в Украине доступна 3-компонентная вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита – УПК).Те дети и взрослые, которые не получили двух доз прививок, но имели контакт с корью, должны в течение 72 часов после контакта получить вторую дозу вакцины», — говорит врач.

Людям, которым противопоказано введение противокоревых вакцины в течение первых 6 дней от момента контакта, вводится специфический иммуноглобулин. После контакта с краснухой специфическая иммунопрофилактика (вакцинация) не производится. Появление любой сыпи на коже требует неотложной консультации врача.

Ранее сообщалось, что с начала года корью в Украине заболели 35 тыс. человек. Уровень заболеваемости снова растет, передает пресс-служба Министерства здравоохранения. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 13-й недели 2019 года корью заболели 2254 человека — 1113 взрослых и 1141 ребенок.

После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. В течение 22-28 марта больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (260 больных: 139 взрослых и 121 ребенок), Киевской (200: 123 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (177: 93 взрослых и 84 ребенка); Львовской (165: 48 взрослых и 117 детей) и Харьковской (160: 91 взрослый и 69 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 28 марта 2019) корью заболели 35 002 человека — 15 886 взрослых и 19 116 детей. От осложнений кори умерли 14 человек.

До этого доктор Комаровский рассказал, что на данный момент ситуация в Украине с корью очень серьезная. Более того, он осудил родителей, которые не хотят прививать своих детей.

«Сейчас очень сложная ситуация с той же корью, но очень многие отказываются вакцинировать своих детей. Это же просто безумие! Это свидетельство вымывания интеллектуального потенциала страны. Когда рядом болеют и умирают дети, а вы ходите в детский сад или школу с купленной справкой, что ребенок привит, как это можно назвать иначе? Это реально страшно», — рассказал Комаровский.

Напомним, что смертность от кори в Украине с начала 2019 года продолжает расти.

Ранее Hyser сообщал, что украинцам назвали главные осложнения после кори.

Также Hyser писал, что Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, которые заболели корью в 2018 году.