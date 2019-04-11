Эксперты назвали пятерку самых популярных электрокаров в Украине

За первый квартал этого года украинский парк электромобилей увеличился на на 71% по сравнению с предыдущим годом.

Так парк электромобилей пополнился на 1276 машин. Об этом информирует издание «autosvit».

При том большую часть (91%) первичного рынка авто, которые работают исключительно на электротяге, сформировали машины, бывшие в эксплуатации — 1164 шт.

Так были названы топ-5 электрокаров на рынке.

Лидером украинского рынка электрокаров остается Nissan Leaf. Так, с января по март украинские номера получили 678 автомобилей этой модели.

Вторую строчку занимает Tesla Model S (107 авто).

Третьим становится BMW (87 электрокаров).

Четвертое место принадлежит Renault Zoe (66 автомобилей).

Пятерку лидеров самых популярных электромобилей на украинском рынке замыкает FIAT 500e (60 автомобилей).

Ранее сообщалось, что в Украине разработали электрокар Himera, являющийся одним из мощнейших электрокаров планеты. Четыре электромотора составляют одну тысячу лошадиных сил. Разгоняется он до ста километров в час за три секунды. Максимальная скорость составляет 350 километров в час.

У транспортного средства есть аккумуляторная батарея на восемьдесят шесть киловатт за час. Запас хода у машины составляет 500 км. У авто есть система автоматической парковки, а также управляемый режим автопилота.

Проект был запущен еще в начале 2016 года и сразу привлек внимание многих СМИ. Было замечено некоторое сходство с австрийским гиперкаром, который разрабатывается на базе модели Lada Raven 2014 года. Небольшое сходство есть, но только на вид.

Суперкар планируют выпускать в Барселоне. Его стоимость составляет от пятисот до семисот тысяч евро.

Также сообщалось, что на украинских дорогах появился редкий электромобиль 1990-х годов.

По словам одного из автомобильных изданий, это венгерский автомобиль, который выпускался с 1991 по 1996 годы.

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На этом авто стоят детали с автомобилей Skoda, Lada и даже автобусов Ikarus, а сам кузов выполнен из стеклопластика.

Запас хода Puli 2E составляет 80-100 км – такую автономностью ему обеспечивают восемь свинцовых батарей по 12 Вольт каждая. Максимальная скрость 70 км/ч, а весит он всего лишь 750 кг.

Напомним, Tesla решила поиздеваться над полицейскими.

Как сообщал Hyser, BMW представит бюджетный электрокар.

Также Hyser писал, что Mercedes впервые засветил мини-версию Gelandewagen.