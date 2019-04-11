Украинцам изменят схему расчета тарифов: новые правила

Кабмин изменил правила начисления тарифов на коммуналку.

Им было утверждено изменение в постановление № 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги», передает Znaj.ua.

Теперь тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства должны рассчитываться на основании себестоимость ресурса (газа либо же электроэнергии), а также расходов коммунальных предприятий. При этом украинское правительство оставляет за собой право пересмотра тарифов на протяжении года.

При этом траты на ремонт сетей или установку счетчиков не были учтены.

Напомним, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг переназначат уже в мае — в связи с окончанием отопительного сезона.

Для трех миллионов домохозяйств перерасчет субсидии будет сделан автоматически. Остальным получателям субсидии нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах.

В частности, повторно с этими документами в мае в управления соцзащиты населения необходимо будет обратиться:

— арендаторам жилья;

— внутренне перемещенным лицам;

— семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц;

— семьям, в которых есть неработающие люди трудоспособного возраста, если у них либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной зарплаты;

— гражданам, у которых в течение года произошли изменения в составе семьи.

Для трех миллионов домохозяйств перерасчет субсидии будет сделан автоматически. В Министерстве социальной политики Украины заявили, что менять критерии для назначения жилищных субсидий не планируют. Поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019—2020 годах не предвидится.

При этом в министерстве уточнили, что субсидии живыми деньгами для оплаты жилищно-коммунальных услуг в марте получили 3,4 млн домохозяйств, а общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.

Менять критерии для назначения жилищных субсидий не планируютПо словам министра, система монетизации действует без сбоев, и сейчас нарабатывается инструментарий для контроля за реальной оплатой коммунальных услуг монетизируемыми средствами.

В частности, в Кабмине анонсировали очередные проверки всех субсидиантов в связи с завершением отопительного сезона. Представители социальных служб будут обращать внимание на задолженность и неофициальные доходы. Если человек имеет дополнительный доход, но не платит вовремя за полученные коммунальные услуги, он останется без субсидий.

Также субсидий могут лишить тех, кто задолжал за коммунальные услуги свыше 340 гривен. В правительстве сообщили, что проверки будут проводиться онлайн-методом и по квартирам инспектора пока ходить будут.

А тем временем уже поступают тревожные сигналы о фактах неуплаты за «коммуналку» некоторыми субсидиантами, получившими государственную помощь деньгами.

Как сообщил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, по итогам марта получатели монетизированной субсидии рассчитались с КП «Киевтеплоэнерго» за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на 73%.

С оплатой воды ситуация в столице несколько хуже. По данным, опубликованным на сайте «Киевводоканала», только 62% получателей монетизированных субсидий рассчитались с этим предприятием за март.

Есть проблемы и с оплатой газа. Например, на конец марта текущего года задолженность бытовых потребителей компании «Винницагаз сбыт» за использованный газ достигла 825 млн грн.

«По состоянию на 31 марта 2019 года за потребленный в феврале газ рассчитались 88,6% субсидиантов. Компания с пониманием отнеслась к задержкам оплаты за февраль в марте из-за переходного этапа к монетизации субсидии. Однако 11,4%, или 17,8 тысячи потребителей данной категории все же рискуют потерять государственную помощь из-за задержки расчета полученными на руки деньгами», — заявил директор «Винницагазсбыт» Василий Сопильник.

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Общество

Ранее сообщалось, что субсидий могут лишить, если вовремя не были выплачены счета за коммунальные услуги. В Кабмине заявили, что намерены проверять украинцев, которые получают государственную помощь в связи с тем, что отопительный сезон в Украине завершается.

В скором времени будут проверять каждого, кто получил субсидии от государства. К примеру, работники социальных служб будут обращать внимание на долги субсидиантов и на то, получают ли они неофициальные доходы.

Если получающий субсидиальную помощь, имеет еще дополнительный доход, но имеет долги по коммуналке и вовремя не оплачивает счета, то этому гражданину субсидии предоставляться не будут.

Также появилась информация о том, что субсидию на воду по назначению использовали всего 62% киевлян. Об этом сообщила пресс-служба «Киевводоканала». Треть получателей монетизированной субсидии в Киеве не рассчиталась за воду.

«К сожалению, за услуги водоснабжения и водоотведения с «Киевводоканалом» по субсидии рассчитались лишь 62% потребителей. Обращаем внимание, что в случае неуплаты предоставляемых услуг в течение двух месяцев Департамент социальной политики Киевской городской государственной администрации прекращает предоставление субсидии», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что денежная субсидия, которую получили украинцы, должна быть направлена исключительно на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что пенсии в Украине вырастут перед выборами.

Ранее Hyser сообщал, что без пенсий остались сотни тысяч украинцев.

Также Hyser писал, что Украину ждет еще несколько повышений тарифов и новый виток кризиса.