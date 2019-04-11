Любителей «русского мира» высмеяли едкой карикатурой

В Сети появилась карикатура, которой высмеяли сторонников «ДНР-ЛНР» на Донбассе.

Соответствующую публикацию сделал микроблогер «Фашик Донецкий» в своем Twitter.

На фото показали типичного сторонника оккупантов, который смотрит пропагандистский канал и повторяет лозунги. А на стене у него развешены флаги России и «ДНР», на одном из них надпись с призывом «Россия приди».

На другом изображении сторонник боевиков уже находится под завалами собственного дома — на Донбасс пришла Россия.

Публикацию подписали одним словом «Сильно». А ведь тут больше и добавить нечего.

Пользователи Сети сразу отреагировали на данное произведение искусства:«Краткое пособие по русскому миру», «Это не сильно. Это – правда», «Вместо тысячи слов», «Феерично», — комментируют запись подписчики.

Ранее сообщалось, что Зеленский поразил заявлением о Донбассе. Так, кандидат в президенты Украины и популярный шоумен заявил, что имеет намерение выплачивать пенсии на оккупированных территориях Донбасса. Он заявил, что первоочередной задачей государства является остановка огня на Донбассе.

Он сказал, что он должен достучаться до каждого человека, который находится на востоке, на временно оккупированных территориях ДНР и ЛНР, а также объяснить людям, что им заморочили разум, и они все такие же украинцы, как и мы. Кандидат считает, что им необходима наша помощь и нужно напомнить, что мы братья. Не только пообещать, а начать платить заслуженные пенсии людям, которые живут там.

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«Говорить им, что, ребята, мы вас ждем, любим, мы всех победим. Они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины», — заявил Владимир Зеленский.

Также шоумен выразил благодарность всем, кто отдал за него свой голос и заявил, что это уже успех для его команды — то, что часть Украины объединилась под их идеями.

Напомним, ВСУ испытали новый модернизированный ракетный комплекс.

Как сообщал Hyser, украинские бойцы отомстили оккупантам и устроили им настоящий ад.

Также Hyser писал, что российский актер Охлобыстин резко высказался в сторону Украины.