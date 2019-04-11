З цим смачним напоєм не страшні ніякі інсульти: досить склянки в день

Вчені підтвердили, що апельсиновий сік володіє величезною користю для людського організму і здатний запобігти ризик виникнення деяких захворювань.

Нещодавно дослідники з Нідерландів опублікували результати дослідження, які довели користь вживання цього напою, повідомляє The Guardian.

Група голландських вчених проводила дослідження, яке тривало десять років. У ньому взяла участь приблизно тисяча добровольців. Згідно з отриманими даними, апельсиновий сік виявився якщо не панацеєю, то прекрасною профілактикою для людей, схильних до серцево-судинних захворювань.

Апельсиновий сік здатний творити чудеса

У тому випадку, якщо людина п’є хоча б по склянці апельсинового соку щодня, у нього на чверть знижується ризик смертельних інсультів. Більше того, вдалося з’ясувати, що з даними перевагою для здоров’я має не тільки апельсиновий сік, але і інші фруктові напої. Вже тривалий час свіжі фруктові соки звеличуються в якості корисних для здоров’я.

При цьому вченим чудово відомо про те, що апельсиновий сік містить підвищену дозу цукру. Втім, його незаперечна користь для організму нівелює можливу шкоду у вигляді великої кількості цукру. Зокрема, були зіставлені рівень вживання напою і кількість інсультів у людей, його п’ють. Дані продемонстрували, що вживання чотирьох – восьми склянок соку на тиждень зменшує ризик інсультів на 24%. Апельсиновий сік допомагав скоротити кількість хвороб серця, його любителі стикалися з ними на 12-13% рідше. Соки містять багато натуральні рослинні субстанції, які захищають наші судини від пошкоджень.

Портал «Акценти» нагадує про те, що серце від недуг захищає не тільки нектар з апельсинів, але і різні горіхи. Якщо щодня з’їдати по жмені горіхів, ризик розвитку діабету або серцево-судинних захворювань знизиться приблизно на третину. Найбільш корисним горіхом виявився фундук, але й інші горіхи теж цілком підійдуть в їжу.

Також «Акценти» повідомляли про користь обліпихової олії. Виявилося, що це поширене гомеопатичні засіб. Він приємно пахне і має яскравий бурштиновий колір, а також лікувальні властивості цінуються народній та офіційній медицині, косметології. Фитолекарство лікує рани, а також послаблює біль, омолоджує, знімає запалення, послаблює, пригнічує діяльність бактерій і підвищує імунітет.

Раніше «Акценти» писали про те, що вживання в їжу залишків рису може викликати харчове отруєння.

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