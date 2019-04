Артистка Олена Кравець просить про допомогу, зволікати не можна: необхідна термінова операція

Актриса студії «Квартал 95» Олена Кравець попросила українців про допомогу. Вона попросила фінансової допомоги для молодої українки, яка тяжко хвора. Олена Кравець не уточнила, яка хвороба у дівчини, але сказала, що необхідна термінова операція.

Про трагедію молодої українки Кравець розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона записала відеозвернення, в якому і вказала суть прохання. Також артистка уточнила, що дівчині потрібна термінова операція.

Друзі, дуже потрібна ваша допомога! Всі подробиці у @lennykravets в передостанньому пості. Всім заздалегідь величезне спасибі! #квартал95 #kvartal95

У своєму коментарі до відеоролика Кравець заявила, що більш детальна інформація та реквізити вказані на її особистій сторінці. Варто відзначити, що Кравець розмістила цей пост на офіційній сторінці студії «Квартал 95».

