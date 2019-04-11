Медики розповіли, який фрукт краще не брати в рот: руйнує серце і мозок

У списку продуктів харчування з протипоказаннями присутній на перший погляд зовсім нешкідливий фрукт – банан. Вчені з’ясували, що банани містять велику кількість вітамінів і мікроелементів. Вони багаті калієм і магнієм. Завдяки цим речовинам вони роблять благотворний вплив на роботу серцево-судинної системи. Також банан допомагає наситити мозок киснем. При цьому даний фрукт здатний нашкодити людині. Проте це можливо тільки за умови наявності певних захворювань або станів.

Людям варто знати такі негативні властивості банана:

Виводить рідину з організму. Це призводить до згущення крові, а при певних умовах і до проблем зі здоров’ям.

Також банан здатний збільшити в’язкість крові, що призводить до зниження кров’яного тиску потоку та погіршує живлення органів і кінцівок. З-за цього можуть виникнути ускладнення у тих, хто страждає варикозним розширенням вен.

Аналогічні характеристики можуть призвести до ускладнення ситуації зі здоров’ям у тих, хто хворий тромбофлебітом, ішемічною хворобою серця і всіх інших, у кого відзначається підвищена згортання крові.

Також банани можуть стати причиною здуття кишечника, тому лікарі не рекомендують вживати в їжу при наявності синдрому роздратованого кишечника.

Крім того, банани протипоказані тим, хто страждає від надлишкової маси тіла. Енергетична цінність таких фруктів перевищує аналогічні показники інших фруктів. Також банани, які дозрівають під час транспортування володіють високим глікемічним індексом. До цього призводить перетворення складних вуглеводів-крохмалю і клітковини в прості вуглеводи. Вони в свою чергу призводять до збільшення маси тіла людини. Тому банани краще вживати в їжу в обмежених кількостях.

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