Археологи виявили стародавній корабель з скарбом: піратам такі багатства навіть не снилися

У Туреччині археологи виявили корабель, який раніше належав представникам мінойської цивілізації. Підводні археологи розповіли, що біля берегів Анталії знаходиться судно, в його трюмах досі знаходяться мідні злитки. Його вік налічує без малого 3600 років.

Відкриття зробила команда підводних археологів з Університету Акдениз в Анталії. Дослідники виявили на дні моря судно. Його довжина становила 14 метрів. На даний момент відомо, що аварія сталася близько 1600 року до нашої ери.

Тоді торговельне судно затонуло, з дуже цінним вантажем по тим часам. На його борту були 1,5 тонни мідних злитків. Дослідники розповіли, що майже весь вантаж вже піднято на поверхню.

Історики припускають, що судно могло належати представникам мінойської цивілізації. Вважається, що воно затонуло під час потужного шторму, в який потрапило на шляху до острова Крит або в Егейське море.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що вартість скарбу оцінюється в 1,5 мільярда доларів, поки знайдено тільки іржавий якір, який дає надію. Саме цей якір може стати «ключем» до розгадки таємниці аварії торгового судна в далекому 1641 році. В даному випадку мова йде про британському судні Merchant Royal («Королівський Купець»), яке затонуло біля берегів Корнуолла. Це корабельну аварію стало одним з найдорожчих в історії мореплавання людини.

Також портал Акценти повідомляв про те, що в заповіднику Бюрре, який відомий як найбільше збори королівських поховань в Північній Європі, норвезькі археологи знайшли дерев’яне судно епохи вікінгів (700-1100 роки до нашої ери) довжиною 15 метрів. Однак рівень збереження знахідки поки невідомий. З судна вийнятий грунт, воно знаходиться в порожньому просторі.

Нещодавно Акценти повідомляв про те, що команда дайверів, яку зібрав один із засновників Microsoft Пол Аллен, виявила на дні Тихого океану знаменитий американський авіаносець часів Другої світової війни USS Wasp. Будівництво авіаносця почалося в 1936 році, а на воду спустили в 1939-м. В 1940 році корабель був включений до складу флоту США, а в 1942 році доставляв британські винищувачі «Спітфайр» з Великобританії на Мальту.