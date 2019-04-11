Порошенко почав залякувати українців, озвучений підлий ультиматум: скасований безвиз або відкрита Європа

10 квітня стало відомо, що виборчий штаб чинного президента України Петра Порошенка креативно підійшов до вибору теми для агітації виборців. Так політтехнологи створили ряд бордів, відеороликів, в яких змушують українців зробити вибір не між кандидатами, а між свободою Європи і олігархами Росії. Також існує думка, що ці борди і ролики явно протиставляють Порошенко Зеленському і його команді.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня, але вже зараз обидва штабу взялися активно агітувати виборців. Так команда Порошенка підготувала і вже активно транслює по телебаченню й у мережі відеоролики, на яких українців змушують задуматися, чого вони хочуть. Україна в складі Євросоюзу і НАТО, або ж Україна в бідності, але з коміком Зеленським на першому місці.

Деякі політтехнологи зійшлися на думці, що метою цих роликів є залякати українців, а не змусити думати над своїм вибором і над наслідками такого вибору. В одному з роликів говориться, що в України можуть забрати безвізовий режим, якщо до влади прийде Зеленський і ті, хто за ним стоїть. Автори відео самі про це розповіли журналістам.

У другому відео Україна і Асоціація з Європою протиставляються диктатурою Путіна в Україні. Тобто українцям спробували вкласти в голови ідею про те, що демократія, свобода слова, думки, а також свободи вибору і можливість висловлювати свою думку може змінитися диктатурою російського лідера.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що в кількох містах України почали з’являтися досить суперечливі політичні білборди. На них зображений Порошенко, який протиставляє себе Путіну. На цих політичних білбордах зображено у профіль президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін. Їх особи розташовані один проти одного. На бігбордах написано: «21 квітня. Вирішальний вибір».

Також Акценти писав про те, що сталося резонансна подія. Збори партії БПП безпосередньо під керівництвом Порошенко. Так, прихильники президента зібралися разом, вперше за довгий час. Гарант зробив акцент на тому, що компанія, яка спрямована проти Зеленського повинна стати набагато жорсткішим.

Так, одним з основних меседжів президента стало те, що досі він працював не на повну силу проти ЗеКоманды. А тепер, коли загроза стала більш реальною прийшов час це виправити.

Нещодавно Акценти писав про те, що шоумен і комік, а також кандидат у президенти України Володимир Зеленський може зіткнутися з труднощами. Про це в інтерв’ю журналістам розповів екс-глава Мінфіну Віктор Суслов, повідомляє Политека.

Експерт вважає, що головною складністю Зеленського в разі перемоги на виборах буде кадрова політика. Суслов зазначив, що успіх або провал шоумена на посаді президента в разі його перемоги буде полягати в його кадровій політиці. Також експерт зазначив, що другим важливим моментом буде і чітке виконання функцій президента і гаранта.