Sony запатентувала окуляри віртуальної реальності: технологія відстеження погляду

Sony вирішила подбати про геймерів, які грають в VR і носять окуляри для зору.

Патент подали ще в грудні 2017 року, але опублікували його лише на початку квітня вже 2019 року. Про це пише «gagadget».

Sony вирішила розібратися з проблемою носіння окулярів разом з VR-гарнітурою з технологією відстеження погляду. Додаткові лінзи окулярів створюють замилювання, відображення та інші перешкоди для сенсорів, які заважають правильним розрахунками.

За задумом Sony, відстежувати погляд буде не VR-гарнітура, а окуляри з датчиками. Пристрій буде розпізнавати, надітий на користувача шолом, включати потрібні сенсори, а потім передавати отриману інформацію в «шолом».

Перше покоління очок не отримало таку технологію, а вже друге покоління обзаведеться вбудованим трекером і вирішить проблему. Компанія вже реєструвала ідеї для наступного покоління шолома віртуальної реальності.

Раніше компанія Bose представила окуляри доповненої реальності, які отримали цікаву систему доставки звуку до користувача. Вони виділяються серед своїх конкурентів наявністю звуку, що надходить у вуха без використання навушників.

Очки будуть передавати звук через кістку за вухом. Таким чином користувач зможе отримувати звукову інформацію, і при цьому буде менше спотворень. Загалом, окуляри працюють за принципом Bluetooth-навушників, в які вбудовані мікрофон і багатофункціональну кнопку на правій дужці окулярів.

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Технології

Якщо ж ви помітили, що зір почав падати, то варто носити засобу корекції – окуляри чи лінзи. Але для цього потрібно звернутися до офтальмолога, який перевірить гостроту зору, рефракцію ока, виміряє внутрішньоочний тиск, тощо. На основі цього фахівець буде рекомендувати вам носити окуляри або лінзи або не носити.

Якщо ж ви будете ігнорувати симптоми погіршення зору, то ситуація може погіршитися. Очі будуть намагатися компенсувати вади зору перенапруження очних м’язів. Це може привести до їх ослаблення і прискореного розвитку наявної патології.

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