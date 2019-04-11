Фотограф показав вражаючі кадри польотів птахів

У мережі з’явилися унікальні фотографії польоту птахів.

Автор їх іспанець Хаві Бо, передає портал changeua. Це відомий європейський фотограф, який з дитинства цікавиться птахами. Він створив проект Ornitographies, який займається зйомками цих прекрасних тварин.

Іспанець представив серію оригінальних фотографій, на яких можна побачити траєкторії птахів і рухи їх крил.

Нагадаємо, вчені досліджували ДНК страусів і раптово розгадали багатовікову таємницю.

Еволюція не знала меж до багатьох видів птахів, також наклала свій відбиток на страусів.

Чотири з п’яти сучасних загонів безкілевих і не менше трьох вимерлих об’єднують птахів, які не можуть літати і позбавлені кісткового кіля на грудях. Про це повідомляє Znaj.

До бескилевым відносяться і страуси, ківі, і ему.

За результатами останнього аналізу, можливість літати ці страуси втратили не з-за мутацій в ДНК. У всьому винна еволюція. Такий висновок зробила команда гарвардського біолога Скотта Едвардса.

Дослідники змогли розшифрувати геном 11 птахів, включаючи вісім безкілевих. Крім того, вони використовували вже наявні дані про ДНК деяких видів птахів, які не літають і 25 літаючих видів.

Вченими була визначена маса ділянок регуляторної ДНК, загальних для цих птахів, — в цілому знайшлося понад 280 тисяч, а 2355 фрагментів із них були різні тим, що у безкілевих птахів зміни накопичуються швидше, ніж у інших.

Найвірогідніше, це і є причина відсутності можливості літати.

На думку дослідників, ці регуляторні фрагменти часто розташовуються близько до генам, які керують розвитком кісток і кінцівок, і, судячи з усього, контролюють саме таку активність. У реальності, нелітаючих птахів більш характерно зменшення величини илидаже зникнення цілого ряду кісток, які необхідні для польоту, включаючи кіль та інші.

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Суспільство

Вчені показали, що ген, який запускають розвиток крил у курчат курки, в дійсності «включається», якщо до нього приєднаний регуляторний ділянку літаючої птиці тинаму. Але він не працює з аналогічним регуляторних ділянкою, який позичили в нелетающего нанду.

Таким чином це може вказувати на порівняльну легкість, з якою може відбуватися втрата можливості до польоту. Виходячи з цього можна зробити висновок, що процес предки безкілевих переживали не менше трьох, а можливо, і п’ять разів протягом своєї еволюційної історії.

Нагадаємо, археологи виявили стародавній вид птиці.

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