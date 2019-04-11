Найбільш безпечні дороги в світі: Німеччина не входить навіть у трійку

Німеччина вже давно перестала вважатися країною з найбільш безпечними дорогами.

За підсумками щорічного звіту Європейської комісії щодо аварійності і смертності на дорогах ЄС, в 2018 році найбезпечнішою країною стала зовсім не Німеччина, а Великобританія. Про це повідомляє «АвтоЦентр».

Згідно зі статистикою 2018 року відомо, що на кожен мільйон жителів Великобританії довелося всього 28 дорожньо-транспортних пригод. Це є найнижчим показником серед всіх країн-членів ЄС.

Після Великобританії йде Данія, як країна з низьким показником аварій на дорозі – 30 ДТП на мільйон жителів, і Ірландія з показником в 31 ДТП. Тобто, Німеччина не увійшла навіть до трійки лідерів.

У минулому році на дорогах ЄС загинуло трохи менше 25 000 чоловік. У порівнянні з 2017 роком цей показник практично не змінився – зменшився всього на 1%. А от якщо порівнювати з 2010 роком, то падіння показників аварійності зазнало істотні зміни – впало аж на 21%.

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До речі, експерти розповіли, що потрібно робити якщо спустило шину.

Звичайним дією для такої ситуації – це завжди мати «запаску». Фахівці радять відмовитися від тороїдальних газових балонів, а в ідеалі – і докаток.

Також необхідно, щоб тип шин на штатних колесах і запасці збігався: літні шини не варто одягати взимку, а зимові влітку. Це важливе правило, застерігає від безлічі ДТП.

До того ж, експерти рекомендують запам’ятати розташування майданчиків, передбачених виробником в якості упору для домкрата. Про них можна дізнатися з інструкції до автомобіля, або запитати про це фахівців шинного центру під час планової заміни шин.

Ще рекомендується возити з собою ключ, домкрат в належному стані, ліхтарик, качетсвенные рукавички, ручний насос, а також парочку колісних болтів. Це сприяє провести заміну в будь-який час дня і без зайвих проблем.

Нагадаємо, в Hyundai встановили сенсор прямо на кермо.

Як повідомляв Hyser, в Києві скасували обмеження швидкості руху до 50 км/год на 17 вулицях.

Також Hyser писав, що авто оснастять системою обмеження швидкості.