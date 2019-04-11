Військовий корабель часів СРСР показали в мережі: «екраноплан-ракетоносець»

У мережі показали фотографії унікального військового корабля часів СРСР.

Мова йде моделі Лунь, передає портал Акценти. Цей корабель відноситься до класу так званих экранопланов-ракетоносців. Передбачалося, що потужність озброєння цієї техніки буде такий, що однієї ракети достатньо для знищення судна будь-якого типу і розміру.

У моделі є крила від літака. Його вага становить 350 тонн, а довжина 74 метри. Така величезна махина повинна була вміти розганятися до швидкості в 500 кілометрів на годину.

На борту корабля повинні були стояти крилаті ракети «Москіт». Всього планувалося побудувати вісім подібних экранопланов, але у зв’язку із закінченням холодної війни та розпадом СРСР проект був закритий.

Нагадаємо, в Туреччині знайшли корабель, якому більше 3500 років.

Подія сталося в Анталії на глибині п’ятдесяти метрів. Корабель має довжину в 14 метрів, а всередині нього були виявлені мідні злитки.

Вчені припускають, що судно перевозило метал на Егейське узбережжя або Кіпр. Дослідники висунули припущення, що це саме стародавнє судно, яке коли-то знайшло людство.

До цього вважався найстарішим корабель, який знайшли біля берегів Болгарії. Але вони на 1200 років молодше нинішньої знахідки.

Також нагадаємо, що українці створили броньований армійський вантажівка, призначений для супроводу і підтримки новітнього протикорабельного ракетного комплексу «Нептун».

Є кілька модифікацій цього вантажівки: КШМ та транспортно-заряджаюча установка, пишуть autonews.

В основі цієї новинки лежить повнопривідне шасі КрАЗ-6322. Вона зберегла капотную компонування.

В автомобілі призначена захист для куль і осколків завдяки надміцної броні. Також він має відмінні позашляхові характеристики, а нова кабіна запозичена у бронеавтомобіля «Варта».

Про теххарактеристиках поки нічого не відомо, але її створювали для супроводу «Нептуна».

Як відомо, пересувний ракетний комплекс «Нептун» призначений для ураження надводних цілей. Дистанція поразки значна – до 300 км. Якщо ворожий корабель підійде до берега на дистанцію в 300 км, то він стає мішенню для «Нептуна».

Нагадаємо, що на «Чернігівському автозаводі» протягом цього року планують випустити новий автобус з двигуном, відповідним нормам Євро-6, тролейбус з автономним запасом ходу на 20 і 30 км і кузов для трамвая.

Національний виробник працює вже понад 17 років і випустив понад 60 моделей автобусів, тролейбусів і вантажівок. На сьогоднішній день завод працює не на повну силу і випускає 270-300 машин в рік, хоч близько п’яти-шести років тому з конвеєра сходило 250 транспортних засобів в місяць.

Нагадаємо про саме незвичайне зброю, яке застосовувалося в світі.

Раніше Hyser повідомив, що українці розробили електромагнітна зброя.

Також Hyser писав, що на дні Чорного моря знайшли унікальний корабель: дивовижні кадри.