Названі способи стримати старіння мозку і втрату пам’яті

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Вчені Альбертського університету (Канада) визначили основні чинники, стримуючі старіння мозку і розвиток хвороби Альцгеймера у людей старше 55 років. Про це повідомляється в прес-релізі на EurekAlert!.

Дослідники показали, що центральна нервова система найповільніше старіє у людей (частіше за все жінок), освічених і залучених в соціальну активність, наприклад, організацію званих вечерь. Крім того, такі люди схильні до пізнання і навчання нових навичок, включаючи користування комп’ютером та вивчення другої мови.

Гарна пам’ять у людей у віці 55-75 років також виявилася пов’язана з низькою частотою серцевих скорочень, відносно високим індексом мас тіла, частим самообслуговуванням і наявністю живих супутників життя. У дорослих старше 75 років зі здоровим мозком корелювала швидка хода і рідкісні симптоми депресії.

Погіршення пам’яті спостерігалося у тих, хто виявляли низьку пізнавальну активність, мали високу частоту серцевих скорочень, не доглядали за собою і не займалися соціальною діяльністю. Результати роботи допоможуть створити рекомендації по профілактиці старечих захворювань мозку.