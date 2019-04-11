Мей заявила, що Лондон може завершити Brexit ще до європейських виборів

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Королівство може покинути Європейський Союз ще до виборів в Європарламент, намічених на кінець травня 2019 року, передає DW.

За словами Мей, відстрочка до 31 жовтня дозволить довести до кінця процес впорядкованого виходу Великобританії з ЄС.

«Якщо нам вдасться зробити це до 22 травня, нам не доведеться проводити вибори в Європарламент», — повідомила глава британського уряду.

Як заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, згідно з європейськими законами Великобританія може взяти участь у виборах в Європейський парламент.