У Китаї створили дитяче додаток для пропаганди комунізму

Комуністична партія Китаю вирішила донести свої ідеї до молоді спільно з міністерством освіти і державної газетою People’s Daily запустила додаток і сайт для пропаганди серед дітей. Програма називається «Вивчай нові ідеї, будь гідним наступником».

Юним жителям Китаю пропонують пізнавати комунізм через цитати голови КНР Сі Цзіньпіна, взяті з його програмного тексту «Думки Сі Цзіньпіна про соціалізм китайського зразка в новій ері», — повідомляє НІЖ. Тексти розроблені для різних вікових груп: від першокласників до старших учнів. Дітям доступною мовою пояснюють, що таке «Китайська мрія», чому важливо наполегливо працювати на благо країни і які етнічні групи проживають в КНР.

Крім пропаганди, в додатку школярі можуть знайти останні новини зі сфери освіти та інформацію про заходах. Для наочності розробники підготували ілюстрації в стилі манги (коміксів). Правда, Сі Цзіньпіна малювати не ризикнули — до зображень додали його фотографії. Дозволу батьків на установку програми на телефон дитини не вимагається. Для вчителів зробили особливий доступ, щоб вони могли відслідковувати, як багато текстів школяр вже прочитав. Нещодавно влада КНР випустила аналогічний додаток для дорослих, яке називається «Учись, щоб зробити Китай сильніше».

Там зареєстровано більше 100 млн осіб, але багатьох з них, в основному викладачів, студентів і чиновників, просто змусили встановити програму. За прочитання контенту користувачам нараховуються бали, які викладаються в загальних доступ. Чиновники зобов’язані набирати не менше 30 очок в день.

Зробити це не просто, тому що за читання одного тексту або перегляд одного відео дається тільки один бал. Але китайські програмісти майже відразу створили сервіс для автоматичної накрутки результатів.