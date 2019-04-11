«Більше, ніж удвічі»: оприлюднені рейтинги Порошенко і Зеленського

Журналіст Соня Кошкіна опублікувала свіжі дані соціологічного опитування по темі електоральних уподобань українців.
«Отже, другий тур.
Зе – 49.3
Порошенко – 20.6
Більше, ніж у два рази
Відмова від відповіді – 9.7, невизначені – 20.4».
Як пише Кошкіна, дуже цікава «мотиваційна частина» — «основні причини, на ваш погляд, чому люди голосували за…».
«Вибрала по чотири позиції, які набрали найбільше»:
Зеленський:
— він – представник «молодого покоління» (42.6)
— люди розчарувалися у професійних політиках (39.6)
— голосування за нього – проти Порошенка (37.5)
— «простий» кандидат «з народу» (34.0)
Порошенко:
— безвиз – його заслуга (37.5)
— Томос (34.4)
— його підтримує Захід (24.4)
— посилення армії (23.7)
При цьому 19.9 «важко відповісти». Проти аналогічних 5.1. у ЗЕ
Тепер теж саме, але з мінусів наших героїв.
ЗЕ:
— немає необхідних знань (38.1)
— люди не знають його сьогодення, його поглядів (35.2)
— комедіант не може керувати державою (33.4)
— шоумен – не Головнокомандувач (30.6)
Порошенко:
— тарифи (56.4)
— оточення заробляє на оборонці (50.7)
— Україною як і раніше, правлять олігархи (47.7)
— погіршення економічної ситуації (39.6)