«Більше, ніж удвічі»: оприлюднені рейтинги Порошенко і Зеленського

Журналіст Соня Кошкіна опублікувала свіжі дані соціологічного опитування по темі електоральних уподобань українців.

«Отже, другий тур.

Зе – 49.3

Порошенко – 20.6

Більше, ніж у два рази

Відмова від відповіді – 9.7, невизначені – 20.4».

Як пише Кошкіна, дуже цікава «мотиваційна частина» — «основні причини, на ваш погляд, чому люди голосували за…».

«Вибрала по чотири позиції, які набрали найбільше»:

Зеленський:

— він – представник «молодого покоління» (42.6)

— люди розчарувалися у професійних політиках (39.6)

— голосування за нього – проти Порошенка (37.5)

— «простий» кандидат «з народу» (34.0)

Порошенко:

— безвиз – його заслуга (37.5)

— Томос (34.4)

— його підтримує Захід (24.4)

— посилення армії (23.7)

При цьому 19.9 «важко відповісти». Проти аналогічних 5.1. у ЗЕ

Тепер теж саме, але з мінусів наших героїв.

ЗЕ:

— немає необхідних знань (38.1)

— люди не знають його сьогодення, його поглядів (35.2)

— комедіант не може керувати державою (33.4)

— шоумен – не Головнокомандувач (30.6)

Порошенко:

— тарифи (56.4)

— оточення заробляє на оборонці (50.7)

— Україною як і раніше, правлять олігархи (47.7)

— погіршення економічної ситуації (39.6)