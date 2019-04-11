Аромат відчаю

Сьогодні не витримали нерви у зазвичай дуже спокійного і розважливого Яна Валетова. Письменника, що проголосували в першому турі за чинного президента, події останніх днів вивели з себе, і він виплеснув думки і емоції в Facebook.

Вибачте, довга цитата:

«Я довго терпів вакханалію брехні і поганого смаку, яка наростає з дня на день… За десять днів до кінця другого туру мене почне трясти від огиди до деяких членів команди, за яку я голосував в першому… Кожен крок, який офіційні симпатики Порошенко роблять для його перемоги, викликає у мене бажання вимити руки і проголосувати за Зеленського. Просто для того, щоб не мати нічого спільного з безсовісною брехнею і шахрайськими перекручуваннями… Білборди з Путіним, свинарчуковский вереск по ТБ, вакханалію під офісом ЗЕ, розповіді про реванш і наркоманії я почув виразно. Це називається дно. Те, що пише Палій про «продажному КМІС Медведчука» – це дно. Те, як ведуть себе пропорошенковские активісти – це дно. Кожен їх крок – це цвях у кришку труни політичної кар’єри Порошенко.

Я як і раніше вважаю, що він зробив дуже багато хороших справ для країни, і нам ще належить це усвідомити після ейфоричних надій на зміни, але зараз його репутацію і надії на подальшу політичну життя просто закопує купка безпросвітних довбо…ст. Все, що вони роблять, спрямоване на те, щоб будь-який порядний чоловік гидливо поморщився і відсмикнув руки. Навіть програти можна красиво. Це боляче, але в політиці завжди є переможені. Як у спорті. Як скрізь. Можна програти, а можна обосраться і програти».

І пізніше, коли його починають звинувачувати в тому, що він перекинувся до іншого кандидата, Ян додає: «Короля грає свита. Свита, ІМХО, омерзительна. Зрозуміло, що король не міг бути в невіданні. Якщо вам треба пояснювати, що саме викликає у мене огиду, то не треба нічого пояснювати. Я, швидше за все, проголосую, як і в першому турі, хоча це вже на 99,9% програна партія».

Про те, що останні дні кампанії будуть веселими, було нескладно здогадатися, але життя, як завжди, перевершила найсміливіші очікування. Невеселий розклад перед фінальним голосуванням змусив команду Порошенко остаточно вдаритися у всі тяжкі, зусиль своїх, вельми дешевих у всіх сенсах фахівців виявилося недостатньо, і в боротьбу включився відомий ізраїльський фахівець з передвиборчого лайну Моше Клугхафт.

Густий аромат відчули всі: профі! Комусь навіть сподобалося і повернуло вислизаючу надію на перемогу, а от Валетів, тонкий людина, зламався.

Виборча кампанія, нерідко всупереч нашому бажанню, дозволяє багато чого дізнатися про оточуючих і про нас самих. Жахаючись проявів зміненого виборами суспільної свідомості, завжди потрібно пам’ятати про існування внутрішніх рамок. Людина під гіпнозом ніколи не зробить речей, морально не допустимих для нього в звичайному стані. Так само і передвиборча лихоманка лише виявляє рівень внутрішньо прийнятного.

У певному сенсі Клугхафт завжди жив на Банковій, зараз він там просто матеріалізувався, як ще раніше і зовсім не випадково там з’явилися господа штибу Олешко або Палія.

Сумуючи з приводу значних перспектив перемоги, м’яко кажучи, суперечливого кандидата, непогано віддавати собі звіт, що ніякого Зеленського не сталося б, якби президент не відчував потреби у фахівцях з лайну. Зв’язок тут сама безпосередня.

Аромати обумовлюють наші рішення в мільйони разів переконливіше найбільш раціональних аргументів: еволюція навчила людей захищатися ще до того, як вони усвідомлюють необхідність в захисті. Кому-то вибір на користь Зеленського здається саме що нераціональним, а він часто і справді продиктований носом. Може цей вибір виявитися помилковим? Так буде дивом, якщо станеться інакше. Але нині з Банкової просто тхне.

Валетів, на жаль, прав: Петро Порошенко обрав некрасивий варіант поразки. Моше Клугхафт заробить грошей і поїде, як колись поїхав Пол Манафорт, а Україна ще довго буде розхльобувати руйнівні наслідки його рекомендацій.

І Петро Олексійович, не сумнівайтеся, один з перших отримає всі можливості на собі відчути, що таке низько, буквально до дна, з його активною участю планка опущена політичної норми. Життя любить підносити подібні уроки.

Леонід Швець, «Слово і Діло»